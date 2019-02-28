地政士誆稱「有辦法」 竟花2千找遊民立假遺囑

2019-02-28 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



位在士林地檢署偵查大樓附近的律師事務所林姓地政士，在106年間協助王姓一家人辦理不動產繼承登記，謊稱「有辦法」讓1人單獨繼承北市北投和桃園大溪等多筆土地，不料，他的方法卻是花2千元找萬華區的遊民立下「假遺囑」，士林地檢署依照偽造為書罪嫌提起公訴。

林姓地政士106年間7、8月間，經繼承人周姓、王姓男子委託，辦理不動產繼承登記，其中家族中的第4名繼承人多年前出境就無法聯繫，地政士為了讓出境之人免繼承，避免造成日後處分困難，提議讓周等其中1人單獨繼承，其他人選擇拋棄繼承。

起訴書指出，林姓地政士在106年8月間，在北市萬華區，找了1名身分不詳的遊民，花2千元請他立下假遺囑，「立遺囑人王00本人於百年後，所有財產由孫子王00全部繼承，立自書遺囑人：王00 中華民國91年3月10日」，並蓋上盜刻的印章偽造遺囑。

林地政士在同年9、10月拿假遺囑到大溪、士林地政事務所，代理繼承人辦理不動產單獨繼承，讓不知情的公務員登載錯誤，損害地籍資料正確性。事後林姓地政士越想越不安，直到今年才到地檢署按鈴，自首犯下的過錯。