騎車下橋被糾二度酒駕 法院判「無差別攔查」罰單撤銷

2019-02-28 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



羅姓男子從華中橋機車引道下橋，遇警方攔查酒測，測得酒測值達每公升0.18毫克，由於他五年內二度酒駕，遭罰9萬元、吊銷駕照等。羅不服提告警察不能「無差別攔查」，新北地院認同，警方對下橋民眾一率攔查，不符合正當法律程序規定，取得的酒測值不得當作裁罰依據，判決撤銷罰單。

酒駕議題發燒，法務部近日推動酒駕修法，內容包括酒駕致人於死，初犯可判處有期徒刑5年到12年；再犯酒駕致人於死罪，可判處有期徒刑10年、無期徒刑、死刑。另增訂沒收條款，確認將車輛視為犯罪工具，無論屬於犯人與否皆予沒收，還配以加裝酒精鎖等檢察行政處分措施。

羅姓男子去年9月5日清晨4時許，騎機車行經台北市萬華區華中橋機車引道（往台北市端）時，被台北市警萬華分局警員攔查。警員先以簡易型酒測器檢測發現羅疑似酒後駕車，酒測測得每公升達0.18毫克；警方開出罰單，羅不服向台北市交通事件裁決處申訴，交裁處認定他確實酒駕。

交裁處發現羅在2015年6月24日也曾酒駕（酒測值0.18毫克），五年內二度酒駕，裁罰9萬元、吊銷駕駛執照，並應接受道路交通安全講習處分。羅不服提告，指出酒測應該依照酒測之正當法律程序，人民是自由的，沒有「無端」接受酒測義務。

羅主張，警方要先「合法實施」酒測，才有酒測超標處罰可言；警方不可「無差別、無原因」攔停稽查，若未「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」，警方或執勤人員不得不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查。

羅指出，警政署亦表示，酒精檢知器只是酒測輔助器材，員警不可在酒測點一攔下駕駛人，就要求對酒精檢知器吐氣，必須發現駕駛人有行車不穩、臉色泛紅，或搖下車窗車內飄出疑似酒味等喝酒徵兆，才可要求對酒精檢知器吐氣，且酒測值在0.15至0.18毫克應多以勸導為主，請求撤銷裁罰。

交裁處出庭證稱，當時警員確實發現羅行車不穩、眼神恍惚，攔查後以酒精檢知器檢測顯示有酒精反應，羅也承認飲用啤酒，依法實施酒測；警員依規定告知程序，羅確實有酒駕違規行為。

交裁處說明，鑒於近年酒駕肇事致死人數有逐年攀升趨勢，已居肇事之首，且近期仍接連發生酒醉肇事致人死傷嚴重事故，已凝聚社會各界對防制酒駕共識，各大媒體也長期宣導；羅領有駕照，應熟悉交通法規並遵守規則，明知酒後不能駕車輛，仍於五年內二度酒駕，裁罰並無違誤。

法官當庭勘驗錄影光碟，認定警方攔停稽查程序並未符合正當法律程序規定，現場沒有設置酒測攔查告示牌，只要經過引道的機車騎士全數攔停，並施以簡易酒測；羅姓男子初步有酒精反應，員警請他到旁邊，實施酒測程序，羅承認前一天晚間有飲酒。

法官認定，警方沒有設置告示牌，確實是無差別攔停稽查，並不是因羅騎車確實已發生危害，或依客觀合理判斷易生危害交通工具而攔停稽查。

法官依據司法院釋字第535 號解釋意旨：「不問臨檢實施手段之名稱為何，均影響人民行動自由、財產權及隱私權等甚鉅，應恪遵法治國家警察執勤之原則，故除法律另有規定外，警察人員執行場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所、交通工具或公共場所為之。對人實施之臨檢則須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限。」

另外，依據警察職權行使法，警察人員也不得不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查。

法官認為，若為「易酒駕路段」，以抽象性時間、地點標準，於道路上設置路障、酒測告示牌，經員警觀察過濾後要求該時段經過的交通工具，民眾始負有依指示停車接受稽查的義務；否則無差別攔停稽查酒測程序，容屬違法律正當性原則。

法官指出，即使駕駛人確實酒後駕車，由於取得酒測值程序違反法律正當程序，即不得憑此作為裁罰依據；交裁處並未舉證證明警方實施酒測程序合法，相關攔停稽查不符合釋字第535號解釋意旨、警察職權行使法。