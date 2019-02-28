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智慧偵測揪違停 內壢火車站3月起正式開罰

2019-02-28 10:55聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園眾多火車站公車站接送區等交通節點，屢見違規停車狀況，造成交通壅塞與行車不便，桃園市交通局去年陸續完成內壢、中壢與桃園火車站等16處違規智慧偵測系統，首創設置的內壢火車站經過一個多月公告，交通局指出，3月1日起將正式啟動科技執法開罰，違規停車將開罰900元，其餘15處科技執法場域將接力辦理，呼籲民眾勿違停以身試法。

桃園市交通局指出，內壢火車站公車停靠區去年7月建置全國首辦的違規智慧偵測系統，經執行數月以來，已大幅減少違停件數，從每月110件大降至5件，警力出勤次數從13次降至3次，由於成效良好，交通局著手於轄內各重要交通節點擴大建置，盼科技執法遏止違停。

智慧偵測系統結合影像識別、AI辨識及地磁技術，能自動偵測車輛違規停放行為，只要車輛違停逾時即會顯示警示標語，系統並自動蒐證違規車輛照片及錄影檔，傳送至違規偵測平台，以利提供警方進行違規舉發。中壢警分局也在今年1月24日公告，自3月1日起於內壢火車站前公車專用停靠區以及站前禁制標線路段，從早上7時至深夜22時展開科技執法取締。

交通局長劉慶豐說，「把路人當家人，讓路人家人都心安」是桃園市發展交通的理想指標，強調科技執法取締目的不是創造開單績效，呼籲各類車輛駕駛人依規劃區域停等接送旅客、勿占用公車停靠區，共創友善交通安全環境。

＊桃園市智慧偵測違停地點如下

＃公車停靠區14處：

1.桃園區：衛福部桃園醫院站（往中壢方向、往桃園方向），中正路和大興西路二段口（中正路往火車站方向）、敏盛醫院站（往桃園方向）、福安宮站（往蘆竹方向）、中山路/中平路口（往中壢方向）

2.平鎮區：華廈山莊站（往中壢方向）

3.中壢區：伯公廟站（往中壢方向）、內壢火車站(往桃園方向)

4.龜山區：迴龍商場站（萬壽路一段往桃園方向）

5.八德區：大湳站(往大溪方向)、小大湳站（往大溪方向）、 陸光四村站（往大溪方向）、瑞發家園站(往大溪方向)。

＃火車站2處：

桃園火車站：計程車排班區近遠東百貨紅線處

中壢火車站：中壢火車站前站汽車下客區、計程車下客區

桃園火車站前車流交會頻繁，由於有接送需求，不時可見違規停車，交通局已裝設智慧型攝...
桃園火車站前車流交會頻繁，由於有接送需求，不時可見違規停車，交通局已裝設智慧型攝錄影設備，之後將啟動科技執法開罰。記者張裕珍／攝影
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桃園火車站前車流交會頻繁，由於有接送需求，不時可見違規停車，交通局已裝設智慧型攝...
桃園火車站前車流交會頻繁，由於有接送需求，不時可見違規停車，交通局已裝設智慧型攝錄影設備，之後將啟動科技執法開罰。記者張裕珍／攝影
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火車站違停公車
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