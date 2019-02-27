最貪女檢察官判刑定讞 陳玉珍收賄2300萬得關12年

2019-02-27 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前台灣高檢署檢察官陳玉珍收賄2300萬元，護航、包庇電玩業者，一、二審依違背職務收賄罪判12年、褫奪公權5年，沒收犯罪所得；同案被告郭學廉則被判6月徒刑，案件上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

陳玉珍曾任宜蘭、新北地檢署、高檢署檢察官，她1999年在新北地檢署（前稱板橋地檢署）擔任主任檢察官時，收受電玩業者按月交付的賄款，暗中協助案件；她任職高檢署期間，還向承辦檢察官以「電玩機檯宜以扣押交付代保管方式」關說，干預偵查，她共收賄79個月，共2300萬元。

陳玉珍曾是19年前的全國司法改革會議成員，當年她以程序發言指責司法院、律師代表綁票拉票，吃相難看，名噪一時，但她卻是我國司法史上首位貪汙被判刑的女檢察官。高院審理3年，陳女「生病」，直至今年5月、6月、8月才現身3次，引起「司法包庇」質疑。高院8月28日辯論終結時，陳女「一句話都不說」，全程緘默。