72歲翁再婚要終止收養30多年的女兒 法官判不准

2019-02-27 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



桃園戴老先生在髮妻過世後再娶，要和養女終止收養關係，女兒提出盡孝證據，聲稱是「後母挑撥」，法官查不出女兒虐待或棄養行為，判老先生敗訴。

終止收養有那些條件？律師潘維成指出，除了凌虐、遺棄、忤逆等「未盡孝」外，還包括「其他重大事由、難以維持收養關係」，通常採親情破綻主義及親子關係難以回復圓滿狀態，如雙方已無親情、也無意願維持養父女關係，法院多半會准。

桃園地院調查，72歲的戴老先生，30多年前抱回剛出生的女嬰，和妻子含辛茹苦養大、嫁人，戴妻5年前過世後，他指控女兒對他不理不采、沒給過扶養費，2年前他想再婚「希望有個老伴安度晚年」，女兒極力反對。

老先生氣不過，認為女兒沒盡孝，自己很孤單，只是想「臨終時有個人可以陪在身邊」，以女兒無情無義，向法院聲請終止收養。

法院審理時，女兒表示，她尊重父親再婚，也樂見父親年老有個伴。她還表示，過去每逢年節，都給父親孝親費、為父親過壽，出嫁後也常回家探望，這幾年都有給扶養費，親子關係一直維繫很好，她還拿出父女多張合照、出遊、壽宴和過年團圓的影片當證據。

養女還表示，養父再娶後，就說要把房子和財產都給新婚妻子，接著就要終止收養關係，她認為是被後母挑撥，拒絕終止收養。

法官審理後，以戴老先生再婚後，即使父女感情趨於冷淡，女兒仍願對養父付出關心、按月付生活費，也沒有虐待或棄養行為，判不准終止收養。