尋仇誤殺自己人 前陸戰隊中士二審輕判

2019-02-27 20:15 中央社 高雄27日電



前海軍陸戰隊中士劉昶廷等7人尋仇誤殺自己人，劉嫌一審判5年6月，經上訴，高雄高分院今天改判10月徒刑、緩刑3年，同案其餘被告判處1年6月至13年6月不等徒刑。全案可上訴。

判決書指出，劉昶廷的友人與人結怨，相約於民國106年3月17日晚間在屏東河濱公園談判。時任海軍陸戰隊中士副班長的劉昶廷獲悉後，駕車搭載友人前往助陣。由於現場人多且彼此不認識，各路人馬胡亂展開飛車追逐。

18歲的林姓被害人案發當晚被朋友叫去河濱公園談判助陣，其所乘坐轎車被劉昶廷等人誤認為敵方人馬，劉車內友人楊立羽涉近距離朝林姓被害人車輛開槍，造成林員胸部中彈，送醫不治。

劉昶廷等人一時還不知誤殺自己人，劉嫌並踩油門撞擊對方車輛，直到另名同夥見狀並大喊「是自己人」，劉嫌才住手。

案發後，警方逮捕劉昶廷等7人，經彈道比對查出死者遭改造手槍子彈打死。劉昶廷案發當時持空氣槍，同車楊立羽則持改造手槍。

劉昶廷一審被依殺人未遂罪判處5年6月，二審台灣高等法院高雄分院改依傷害罪判處劉嫌10月徒刑、緩刑3年；同案被告楊立羽等6人則依殺人等罪判處1年6月至13年6月不等徒刑，其中，楊立羽仍依殺人等罪判處13年6月。全案可上訴。