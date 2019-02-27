吳景欽提告求「還超徵稅於民」公投 中選會獲勝訴

2019-02-27 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



真理大學法律系副教授吳景欽去年4月向中選會提出「國家把超徵的稅收還財於民」公投提案，遭以不符合規定決議駁回。吳不服提告求法院准許提案，但台北高等行政法院認為提案內容需中立、客觀並無誘導性、疑義情形，否則反徒增社會紛擾，中選會駁回有理，判他敗訴，可上訴。

判決指出，吳景欽去年4月10日向中選會提案：「你是否同意，國家於2014至2017年所超徵之稅收5000多億元，立法還財於所有國民？」公投性質是立法原則創制，經舉行聽證、提出兩次補正後，委員會仍決議駁回。

吳不服提告，請求法院撤銷原處分，另應作成准許的行政處分。法院審理後，指不得作為公投的提案事項，包括預算、租稅、薪俸及人事事項，這些涉及人事與金錢，與人民利益有直接關聯，較易受自利心態所左右，為求民主政治穩定性及公共政策一貫性，避免人性道德風險，交由代議政治處理較妥適，不宜由人民公投。

法院表示，中選會委員討論後認定該公投案屬公投法第2條第4項的預算事項無誤；且「超徵」一詞未有明確定義，且一般社會通念超有超過、逾越正常課稅之意，再搭配提案理由書提及「政府濫用公帑、違法濫權徵收、財政日益惡化」等，讓「超徵」帶有「不正常課徵、不應該課徵」等負面聯想，一旦交付公投，易讓人「當然贊成」。

法院指出，這樣會有暗示、誤導情事而無法呈現公投案的中正、真意性。一旦成案讓18歲以上公民投票，他們必須在短時間內決定同意與否，提案文字內容需中立客觀並無誘導性、疑義情形，否則未經廣泛討論，涵義不明、有誤導之虞的公投，反而形成不當立法原則或重大政策，徒增社會紛擾，因此認定中選會駁回無誤。