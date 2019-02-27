立院聲請假扣押李慶華532萬元財產 最高行駁回確定

2019-02-27 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



前立委李慶華涉嫌在任內以人頭詐領助理費500多萬元，用以支付前妻贍養費和個人旅費，被新北地檢署依貪汙和偽造文書等罪起訴。立法院提告要求他返還助理費共532萬394元，並聲請假扣押財產。台北高等行政法院裁定駁回聲請後，經立法院抗告，最高行政法院認為在未撤銷行政處分前，雙方公法上給付原因沒消滅，因此並無「不當得利」，今駁回抗告確定。

檢方起訴指出，李慶華自2007年1月起，陸續指示其國會辦公室殷姓主任、董姓助理和丁姓助理3人的配偶提供個人帳戶，除掛名當他的助理，並向立法院申報公費助理的補助款項，截至2016年1月，詐領金額累計532萬394元，錢均用在私人用途。

刑案目前由新北地院審理中，但他兩度通知開庭均未到案，遭通緝。立法院為討回532萬394元，向北高行提告請求返還公法上不當得利，案件審理中。立法院另向北高行聲請假扣押李的財產，主張他在新北地院刑事案件審理時「神隱」並欲將名下房屋移轉他人以躲避追償，假扣押是為避免日後可能無從強制執行。

北高行裁定駁回後，立法院抗告。最高行指出，立法院就立委助理費的檢據申請，依法須作成准否補助的「行政處分」，因此李取得立院所撥付的補助費的公法上原因，是基於核給行政處分的效力。

縱使立院主張其發覺有不符法定要件的情況，但在核給行政處分尚未經撤銷而仍有效的情形下，公法上給付原因即未消滅，尚不足以構成公法上不當得利的法律關係，因此聲請不符合法定要件，今駁回確定。