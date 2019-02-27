救國團遭認附隨組織 最高行駁回停止執行確定

2019-02-27 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



救國團被凍結資產後，向法院聲請在本案訴訟判決確定前停止執行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國青年救國團遭認定為國民黨附隨組織，總計56.1億元資產同時遭禁止處分，救國團遍及各地的組織除必要支出外，未得黨產會同意不得動支，且必須依規定申報財產，再由黨產會確認虛實。救國團不服向法院聲請停止執行，一審駁回聲請，案經抗告，最高行政法院認為沒急迫性及不能回復的情形，今駁回確定。

被凍結資產後救國團指出，組織龐大，連同派遣人員在內，有員工近一千二百人，相關營運體系還包括六十二家才藝補習班，十三家國民運動中心，以及十五家青年活動中心，相關機構聘請老師四千餘人、一年有近六十萬人次的上課學員，救國團遭到「監管」，影響層面極為廣大。

救國團不服被認定為附隨組織，向法院聲請在本案訴訟判決確定前停止執行。台北高等行政法院駁回後，救國團抗告。最高行認為，救國團被認定為附隨組織，不當然發生確認現有財產即屬黨產條例所稱的「不當取得財產」的法律效果，尚須符合條例第5條第1項要件，才會被推定為不當取得財產，且原處分一旦經判決違法而撤銷確定後，其確認效力即消滅，因此原處分並沒急迫性及不能回復的情形。

最高行指出，法律是否違憲尚待大法官審查認定，並非有法官聲請釋憲就能認定依據該法律作成的行政處分，有一望即知的顯然違法。本件聲請與行政訴訟法第116條規定要件不符，今駁回抗告確定。