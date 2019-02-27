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亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

枋寮漁港膠筏漏油 岸巡隊除油大作戰

2019-02-27 17:40聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣枋寮漁港1艘膠筏今天上午11時維修時油管不慎破裂，機油流入港區，汙染範圍約200平方公尺，岸巡隊枋寮安檢所展開除油大作戰，隊員分頭使用攔油索、吸油棉及吸油球，花了2小時清理結束，環保局也到場對油汙取樣及拍照。

海巡署南部分署第6岸巡隊枋寮安檢所通報今天上午11時獲報，1艘枋寮籍膠筏在維修時油管不慎破裂，致約5公升機油流入港區，汙染範圍約200平方公尺；小隊長接獲通報後派遣備勤人員並出動救生艇，攜帶除油設備前往處置，同步通報屏東縣政府環保局派員協處，下午1時港區油汙全面清理完畢。

枋寮安檢所隊員今天上午在枋寮漁港港區展開除油大作戰，分頭使用攔油索、吸油棉及吸油...
枋寮安檢所隊員今天上午在枋寮漁港港區展開除油大作戰，分頭使用攔油索、吸油棉及吸油球，花了2小時清理完。記者潘欣中／翻攝影
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屏東縣政府安檢海巡署
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