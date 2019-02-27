親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會火警畫面曝光

2外籍生喪身火窟 女房東未注意電線狀態遭判1年2月

2019-02-27 17:35聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

銘傳大學吐瓦魯籍的外籍生艾隆爾和女友麥伊姮，106年8月10日，因士林區承德路一處3樓雅房抽風扇電源花線短路起火，住在頂加雅房的兩人來不及逃生，慘遭無情火燒死，魂斷異鄉，士林地方法院認為陳姓女房東，疏於注意抽風扇電線，犯過失致人於死罪，判處有期徒刑1年2月。全案可上訴。

陳姓女房東將住宅3樓房屋及3樓頂加隔成5間雅房，出租給房客，住在頂加的艾隆爾和女友麥伊姮未能及時逃出，因一氧化碳中毒窒息，呼吸休克在房內身亡，陳姓女房東吃上刑事官司。

辯護人指出，消防局火調鑑定人資歷淺，鑑定缺乏價值，無法證明起火處在85號3樓。沈姓消防員在庭上證稱，火場鑑定新進同仁都由資深同事帶領，現場有人死亡，報告書相對謹慎，成果並非個人主觀意見，而是機關一起做出來的。

法院採用消防局鑑定書，認為火流從3樓房屋室內c房排風扇下方，延燒至87號3樓頂加及85號3樓房屋四周、85號3樓頂加等處，依照排風扇下方木板、插座燃燒狀況，以及線路熔痕型態，排風扇電源花線是現場唯一引起燃燒的可能因素。

陳姓女房東辯稱，當時c房已半個月沒住人，不敢確定失火時排風扇有無插電運轉。合議庭認為，在排風扇電源花線發現「通電痕」，縱使開關關閉，電線也可能短路起火。

判決書指出，陳姓女房東應注意拔除排風扇的電源插頭，或注意電源線狀態，避免電線在無人注意時，因老舊短路起火遭成危害。且房客證稱，有提想房東要換電線，但房東沒處理。

合議庭認為，房東疏忽注意用電安全，2名死者正直青年，不辭千里求學卻魂斷異鄉，家屬悲痛萬分，考量陳始終否認犯行，未與家屬和解，犯下過失致死罪，判處1年2月徒刑。全案可上訴。

士林地方法院。圖／報系資料照
士林地方法院。圖／報系資料照
分享

房東房客中毒
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

酒駕逆向撞死2人 中檢求最高刑10年車沒收

2019-02-27 10:51

枋寮漁港膠筏漏油 岸巡隊除油大作戰

2019-02-27 17:40

窮哥哥苦撐養癱父 富妹妹住豪宅袖手旁觀

2019-02-27 17:18

酒駕撞死2名機車騎士 移審中院被裁定羈押

2019-02-27 16:53

嘉里大榮惡火釀第4死 移工家人同意器捐盼遺愛人間

2019-02-27 16:42

宜誠資訊負責人婚外情 女職員遭起訴

2019-02-27 16:10

小黃對撞竟搜出一把槍 警試射後才鬆口氣

2019-02-27 15:47

殺死小姑再用水泥封屍 惡嫂今被判無期徒刑定讞

2019-02-27 15:44

警助日客尋回錢包 隔天贈送手繪圖才知他是出名漫畫家

2019-02-27 15:29

洩露體重個資 傳銷女業務處2月徒刑

2019-02-27 14:52

凶宅子殺母發生在23年前 檢僅追查10年當然查不到

2019-02-27 14:06

影射議員與縣長緋聞 國民黨及前黨部主委皆判賠

2019-02-27 13:02

偷33支iPhone手機 燦坤前員工判刑

2019-02-27 12:49

養雞場遭「炮襲」嚇死！刑事 民事怎麼判？

2019-02-27 12:42

丁守中要查1563投開票所主任LINE對話 法院今駁回

2019-02-27 12:37

業者貪利走私大閘蟹 因鎘、戴奧辛未超標不起訴

2019-02-27 12:34

選舉無效訴訟開庭 丁守中要傳中選會副主委陳朝建作證

2019-02-27 12:33

影射夫人干政…魏明谷夫妻告黃文玲 檢方不起訴

2019-02-27 11:54

國民法官採人民參審陪審？ 司法院與民間團體搞不定

2019-02-27 11:54

南榮前校長販售假學位 台南地院判13年徒刑

2019-02-27 11:40

二個月攔阻近3千萬元 新北警通報網防阻詐騙滴水不漏

2019-02-27 11:33

「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25

軍官內務檢查腳移臉盆 一兵不滿揍中尉

2019-02-27 11:25

小林村國賠從沒傳過專家作證？災民怒：草率到了極點

2019-02-27 11:24

司改一年半 監督聯盟： 兒虐議題缺乏實質進展

2019-02-27 10:58

嘉縣議員王焜玄涉賄 嘉義地檢今提公訴從重量刑

2019-02-27 10:53

紙廠挨罰500萬無力繳 製紙機具被查封拍賣

2019-02-27 10:27

蔡正元評「赴美生子」遭彭文正夫妻告 仍判無罪

2019-02-27 10:14

「228」土地徵收程序不當？ 北市府逆轉贏訴訟

2019-02-27 09:21

夫妻代管財務 別踩紅線

2019-02-27 00:05

吳銘漢案求償 二審蘇建和等仍免賠

2019-02-27 00:01

家用花600萬？ 判老婆吐錢

2019-02-27 00:00

珠寶糾紛 郭新政二審逆轉勝

2019-02-26 23:56

車手是否強制工作？車手提心吊膽

2019-02-26 21:56

戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等

2019-02-26 20:51

妙齡OL詐公款 男同事願幫賠百萬條件是「嫁給我」

2019-02-26 20:49

Q版財神涉侵權 法院判賠50萬並登報

2019-02-26 19:50

「騙扁小子」黃琪涉詐怕曝光 律師用花毯遮他頭

2019-02-26 17:38

超商補繳通行費手續費爭議案 二審判決遠通勝訴

2019-02-26 17:36
看更多

熱門文章

「約吃飯價碼1萬5一堆人搶」 網紅曝酒店妹較值錢原因

2019-02-26 19:30

伊甸執行長被爆與女下屬婚外情 不顧殘妻溫泉飯店開房間

2019-02-27 10:36

「妳床上很厲害」 他和舊情人重逢拉著就往摩鐵走

2019-02-26 18:28

車手是否強制工作？車手提心吊膽

2019-02-26 21:56

結婚20載丈夫出軌弟媳 她怒求償2次獲330萬

2019-02-26 22:12

影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光

2019-02-27 12:05

軍官內務檢查腳移臉盆 一兵不滿揍中尉

2019-02-27 11:25

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35

胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06

蔡正元評「赴美生子」遭彭文正夫妻告 仍判無罪

2019-02-27 10:14

前女友傳訊求復合兩小時 原因竟只為了要追劇

2019-02-26 17:40

「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25

雲林資深議員傳桃色風暴 服務處：兩人是正常交往

2019-02-27 09:58

「你會是例外嗎」 招租店面被貼著神祕勸世紙條

2019-02-27 13:20

勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥

2019-02-27 14:57

黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58

猛夫求歡「想要就上」 嬌妻不從他這麼做

2019-02-27 11:54

影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥

2019-02-27 15:14

身障乞討嫌10元少 不給50就不讓人走

2019-02-26 17:57

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等

2019-02-26 20:51

家用花600萬？ 判老婆吐錢

2019-02-27 00:00

南榮前校長販售假學位 台南地院判13年徒刑

2019-02-27 11:40

妙齡OL詐公款 男同事願幫賠百萬條件是「嫁給我」

2019-02-26 20:49

丁守中要查1563投開票所主任LINE對話 法院今駁回

2019-02-27 12:37

影╱國道菜車被撞馬鈴薯掉滿地 曾是菜車司機訴心酸

2019-02-27 08:03

台北市警局委外拖吊車轉彎撞人 婦人不治

2019-02-26 20:03

遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮

2019-02-27 10:05

影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02

影╱台中夜店X-CUBE鬥毆 保全、顧客9掛彩3車毀

2019-02-27 10:36

鬼父舔兒女乳頭遭揭發 出獄竟恫嚇「要強姦社工」

2019-02-27 12:43

高中老師8年來狎25「小鮮肉」 共48罪判18年

2019-02-27 12:43

社福執行長傳緋聞 伊甸：暫停職務

2019-02-27 12:06

北市委外拖吊車撞婦人 送醫搶救不治

2019-02-26 21:21

酒駕逆向撞死2人 中檢求最高刑10年車沒收

2019-02-27 10:51

北市中山區天津街車禍 翁急救後不治

2019-02-26 20:47

拒午睡 97歲老翁被媳婦凌虐致死

2019-02-26 23:54

台東初鹿傳貨車意外 司機遭夾死車門

2019-02-26 18:33

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39

北市南港清潔公司大樓深夜火災 消防隊疏散50多人

2019-02-27 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top