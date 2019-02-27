2外籍生喪身火窟 女房東未注意電線狀態遭判1年2月

2019-02-27 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



銘傳大學吐瓦魯籍的外籍生艾隆爾和女友麥伊姮，106年8月10日，因士林區承德路一處3樓雅房抽風扇電源花線短路起火，住在頂加雅房的兩人來不及逃生，慘遭無情火燒死，魂斷異鄉，士林地方法院認為陳姓女房東，疏於注意抽風扇電線，犯過失致人於死罪，判處有期徒刑1年2月。全案可上訴。

陳姓女房東將住宅3樓房屋及3樓頂加隔成5間雅房，出租給房客，住在頂加的艾隆爾和女友麥伊姮未能及時逃出，因一氧化碳中毒窒息，呼吸休克在房內身亡，陳姓女房東吃上刑事官司。

辯護人指出，消防局火調鑑定人資歷淺，鑑定缺乏價值，無法證明起火處在85號3樓。沈姓消防員在庭上證稱，火場鑑定新進同仁都由資深同事帶領，現場有人死亡，報告書相對謹慎，成果並非個人主觀意見，而是機關一起做出來的。

法院採用消防局鑑定書，認為火流從3樓房屋室內c房排風扇下方，延燒至87號3樓頂加及85號3樓房屋四周、85號3樓頂加等處，依照排風扇下方木板、插座燃燒狀況，以及線路熔痕型態，排風扇電源花線是現場唯一引起燃燒的可能因素。

陳姓女房東辯稱，當時c房已半個月沒住人，不敢確定失火時排風扇有無插電運轉。合議庭認為，在排風扇電源花線發現「通電痕」，縱使開關關閉，電線也可能短路起火。

判決書指出，陳姓女房東應注意拔除排風扇的電源插頭，或注意電源線狀態，避免電線在無人注意時，因老舊短路起火遭成危害。且房客證稱，有提想房東要換電線，但房東沒處理。