酒駕撞死2名機車騎士 移審中院被裁定羈押

2019-02-27 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



酒駕被吊銷駕照的陳姓男子，2月2日酒駕撞死兩名機車騎士，台中地檢署今天依公共危險罪嫌將他起訴，具體求刑10年，檢察官今天中午將他移審台中地院，法官下午訊後，認定他有逃亡之虞裁定羈押。