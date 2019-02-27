嘉里大榮惡火釀第4死 移工家人同意器捐盼遺愛人間

2019-02-27 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



嘉里大榮觀音物流中心年初二（2月6日）大火釀第4死，陳姓包商找來的6名越南移工施作冷凍空調時，疑作業不慎引燃導致3人死亡2人獲救，其中移工阮德盛搶救雖恢復呼吸心跳，但仍昏迷和死神拔河2個多禮拜，上週六（23日）不幸宣告不治，家人發揮大愛，捐出阮的內臟，盼能遺愛人間。

經調查，當天早上9點多物流中心2樓冒出火煙，由於倉儲3樓、5樓個大量電瓶、柴油，火勢猛烈、濃煙直竄天際，第一時間只有歐姓、范姓等1男1女逃出火場，消防到場灌救後，使用安全梯進入2樓，在密閉的貓道中先發現35歲的阮德盛，再深入10多公尺後救出30歲的阮霏雄。

當時2人都已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，但阮霏雄傷勢嚴重，當天中午12點多就宣告不治，而阮德盛則恢復呼吸心跳，但仍陷入昏迷；而現場持續悶燒，消防不斷灑水灌救長達10個多小時才完全撲滅。

直到隔天消防再度入室搜救，早上10點多在2樓電梯通道前找到失聯的阮姓、曾姓移工，但2人都已經明顯死亡，警方也在其口袋找到證件確認身份，並報請檢察官相驗3具遺體；另初步判定起火原因為電器因素，估計損失高達1000萬元。

其中，阮德盛送醫後雖在當天恢復生命跡象，但仍持續昏迷未恢復意識，經搶救17天後，仍在23日早上9點多，因缺氧性腦病變宣告死亡。