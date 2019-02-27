賣凶宅未告知 屋主判賠買家15萬元

2019-02-27 18:43 中央社 台中27日電



徐姓女子4年前購買房屋，賣方未告知是凶宅，徐女入住後才得知，經提出刑事告訴，檢方不起訴，徐女再提民事求償，法官查出確實是凶宅，屋主判賠新台幣15萬元，可上訴。

台灣台中地方法院民事判決書指出，徐姓女子民國104年8月4日，透過房屋仲介向吳姓屋主，購買台中市太平區長龍路一處住宅，並支付全部價金新台幣300萬元完成過戶，簽約時吳姓屋主在契約中未載明是凶宅。

徐女入住後，經附近鄰居告知及多方查證後，得知房屋曾發生兒子殺死母親的凶殺案件，徐女向仲介與屋主要求退屋還款並請求損害賠償，對方都否認是凶宅並置之不理，徐女便對仲介與屋主提出刑事詐欺罪告訴。

台中地檢署檢察官偵辦時，向警方查詢地址是否有發生凶案紀錄，因房屋地址經過整編門牌，檢察官使用新地址查詢，僅得出「無任何凶宅紀錄」，因此刑事部分不起訴處分，徐女不服聲請再議，仍被台灣高等檢察署台中檢察分署駁回再議聲請。

徐女提出民事損害賠償，找來附近鄰居作證，法官也查出民國85年2月6日發生兒子以棉被悶住母親致死案，且有新聞報導簡報佐證，並經查詢院內紀錄，確實有凶殺案件判決。

法院委請不動產估價師，針對房屋交易價值進行鑑定，確認當時房屋成交價300萬元符合市場價值，另依非自然死亡案件原因，造成交易價值貶損為成交價格5%、金額為15萬元，今天判決吳姓屋主應賠償15萬元，全案可上訴。