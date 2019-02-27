宜誠資訊負責人婚外情 女職員遭起訴

2019-02-27 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市宜誠資訊公司前負責人辛志鵬（改名為辛冠亨）與林姓女職員婚外情，遭羅姓原配提告妨害家庭，兩人均坦承犯行，台北地檢署認定在2015年至2017年間共發生200次性行為，今依相姦罪起訴林女，但辛去年底已自殺身亡，依法不起訴。

檢方調查，獨家首創人臉辦識系統、文件掃描數位化權威宜誠資訊公司負責人辛志鵬與林姓女員工，遭羅姓妻子控告妨害家庭；林女的丈夫知悉後，也反告自己的妻子與辛男。

據了解，林女自行坦承和辛有發生過性行為，而辛生前也承認。羅女則不願意原諒兩人，堅持不和解。另一方面，林女丈夫則對妻子撤告，但不願對辛撤告。

檢方比對兩人說詞及相關物證，扣除辛男出國洽公時間，認定2015年8月至2017年1月間，兩人在大台北地區汽車旅館、林女北市松山區的「秘密基地」發生共200次性行為，且林女明知辛已婚，仍與他交往密切、發生關係，今起訴林女，但辛去年底已自殺身亡，依法不起訴。

此外，林女向媒體爆料自己不滿被辛欺騙，2017年1月主動向羅女坦承「我是小三」並離職，另向廉政署檢舉宜誠公司涉浮報請款單、藏匿公文等弊端，而辛否認標案弊端，反告林女掏空公司資產千萬元，涉犯業務侵佔罪。這兩人互告的案子持續偵辦中。