殺死小姑再用水泥封屍 惡嫂今被判無期徒刑定讞

2019-02-27 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



婦人張芳馨用啞鈴砸腦、臉盆水溺死葉姓小姑後，砌水泥塚將屍體藏置房間內，一、二審依殺人罪判她無期徒刑。案件上訴，最高法院認為，原判決認事用法、量刑沒有違誤，今天駁回上訴，全案定讞。

高院認為，審酌張芳馨和小姑共同生活，竟因生活上的小摩擦，小姑多次打電話到張的娘家告狀，她不滿萌生殺意，事先買好膠帶，又拿啞鈴猛敲小姑的頭部數十下，見小姑還有氣息，將小姑拖到浴室門口，強壓小姑的口鼻入裝滿水的臉盆內溺死，犯後砌蓋水泥塚藏匿屍體，犯罪手法殘忍，惡性重大，但考量張坦承犯行表示悔悟，符合自首要件，雖然和家屬達成和解，但至今未支付分文，判處無期徒刑。

最高法院指出，原判決對於張芳馨的自白、證人和證據均已詳細調查，張芳馨上訴沒有理由，予以駁回。

小姑埋怨張婦常晚上開冰箱的噪音擾人，兩人不睦，去年3月還發生肢體衝突。張婦到賣場購買膠帶，想悶死她，但當時考量兩名子女還小，擔心沒人照顧，所以作罷。後來張婦聽聞小姑向娘家告狀，殺人念頭再起。

去年3月13日，張婦假裝有事相談，將小姑騙到客廳，卻拿膠帶行凶，因膠帶無法固定，她改拿啞鈴反覆敲小姑後腦勺；她見小姑還在呼氣，又把人拖到浴室門口，用裝水的臉盆溺死小姑。為掩蓋犯行，張婦先用棉被綑綁屍體、點精油掩蓋味道，再將小姑房門反鎖，製造「人不在家」的假象。接下來幾天，她趁家人上班上課，到賣場買水泥，蓋了座人型水泥塚。