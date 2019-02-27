警助日客尋回錢包 隔天贈送手繪圖才知他是出名漫畫家

2019-02-27 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



一名日籍旅客近日到高雄旅遊，卻在騎公共腳踏車時不小心弄丟錢包，到派出所報案後，警方用簡易英文與他溝通，並很快協助他找回遺失的錢包。沒想到隔天，這名旅客帶了一幅手繪圖到派出所贈送給承辦員警，事後用名字一查，才發現該名日籍遊客是畫「女巫」出名的漫畫家颯田直斗，讓員警全都大吃一驚！

三民一警分局哈爾濱所表示，警員張辰翔23日下午備勤時，一名日籍旅客颯田直斗急忙進入所內，用簡易英文表示他的錢包遺失，希望警方協助，員警聽後立即以翻譯軟體向該名旅客溝通對話，旅客稱自己下午騎CITYBIKE時不慎遺失錢包，由於錢包內有旅費及證件，所以來派出所請求協助。

警方詢問他可能遺失的地點後，猜測可能會有善心民眾撿到送至鄰近派出所，便主動聯絡轄區其他派出所，果然在十全路派出所問到有民眾拾獲錢包，且包內有該名日籍旅客的證件可供辨識，警方便主動帶旅客一同前往領回錢包，當下旅客不斷向警方道謝，也稱讚台灣警方的高效率。