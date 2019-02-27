酒駕累犯致死最重可判死刑 法務部修法版本公布

2019-02-27 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



酒駕害命製造家庭悲劇與社會問題出不窮，民氣皆曰可殺，法務部修正刑法公共危險罪章，規定酒駕累犯致人於死，最重可判處死刑。

現行規範酒駕的法律，規定在刑法第185-3條，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上、致不能安全駕駛、因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，法務部這次針對酒駕奪命的修法，刑度比擬「殺人」罪。

部版酒駕修法內容規定，酒駕致人於死，初犯可判處有期徒刑5年到12年；再犯酒駕致人於死罪，可判處有期徒刑10年、無期徒刑、死刑，另增訂沒收條款，確認將車輛視為犯罪工具，無論屬於犯人與否皆予沒收，還配以加裝酒精鎖等檢察行政處分措施，但，修法亮點在刑度提高，非常明確。

法務部版修法草案近日送交行政院審議，由於行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全已承諾將酒駕修法法案列為最優先審議法案，預計部版出爐法案將在立法院與相關立法委員所提案熱烈討論，以「最速件」完成三讀後公告施行。

農曆年前接二連三發生酒駕害命案件，民意沸騰，法務部長蔡清祥指示修法，稱要將酒駕致人於死的案件修法朝「不確定殺人故意」方向修正，獲大數據高度支持；蔡清祥年假過後，重申「對於酒駕撞死人的案子要用最嚴厲的處罰」，法務部今天公布的修法版本，符合蔡清祥宣示的意旨。

法務部檢察司在修法過程，曾討論過以「閾值」來界定酒駕犯是否有「殺人」犯意，並參考學術文獻考慮制訂酒測值達0.75、0.85、0.95即以「殺人罪」論處，不過，官員認為，殺人罪處罰未遂犯、有預備犯爭議，「酒駕殺人」著手實施犯罪起始點如何建構？從喝第一口酒就起算？還是酒後啟動汽機車引擎上路時起算？不見得經得起審判考驗。