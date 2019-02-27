談判驚傳誤槍殺自己人 助陣海陸中士改判免關

2019-02-27 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東高屏大橋下河濱公園前年3月凌晨傳出槍響釀1死，警方後來查出竟是兩幫人馬談判，助陣的劉姓海陸中士開車載邱姓、楊姓男子，誤把自己人當仇家，楊開槍擊斃林姓男子，劉再加速衝撞釀2傷，全案一審依犯殺人未遂等罪判楊13年半、劉5年半、邱7年，高雄高分院今改依傷害罪判劉10月、宣告緩刑3年，邱4年半，可上訴。

一審判決指出，徐姓男子與綽號「丁丁」男子有糾紛，徐與對方約2017年3月17日深夜到高屏大橋下河濱公園談判，徐便揪邱姓友人等10幾人助陣，3月18日凌晨1點多有2輛車人馬先抵達，當場對空試開1槍，有人聽槍響擔憂事端擴大還先離去。

劉姓中士則開車載邱姓、楊姓男子，帶槍要前往會合，不料進入高屏大橋下河濱公園前的馬路就遭對方人馬開槍，劉不甘示弱加速追逐無著，不過邱接獲對方電話稱已在河濱公園等候；當劉駛入河濱公園時看見有人車，因天色昏暗誤認是仇家，楊立即開槍，擊中站在車旁的同夥林姓男子。

沒想到劉姓中士等3人沒認出誤殺自己人，邱還頻喊「對方！對方！」，劉便踩油門衝撞，造成2人受重傷，直到現場有人鳴槍大喊「是自己人」，才發現搞了大烏龍；即使立即將中槍的林姓男子送醫，仍因子彈貫穿左右肺、右支氣管及肺動脈，休克及呼吸衰竭死亡。事後有人主動投案，警方陸續查獲涉案人並送辦。

楊姓男子辯稱是對空鳴槍，因正巧車輛行走下坡，角度偏差；劉姓中士也否認要撞人，稱是正對車不是故意撞人，一審都認為是卸責之詞，判楊姓男子犯人及槍砲罪處13年半、劉犯殺人未遂處5年半，邱犯槍砲罪處7年，其餘4人也判2年2月至4年徒刑。