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凶宅子殺母發生在23年前 檢僅追查10年當然查不到

2019-02-27 14:06聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

徐姓婦人4年前以300萬元向吳男購買太平區房屋，事後得悉房子曾發生子殺母兇殺案而...
徐姓婦人4年前以300萬元向吳男購買太平區房屋，事後得悉房子曾發生子殺母兇殺案而為凶宅，請求返還60萬元，吳否認該處是凶宅，辯稱徐控告他詐欺獲不起訴處分，法官查出檢僅設定10年內追查，而兇殺案是發生在23年前，當然查不到，台中地院認定該處是兇宅，判決吳男父子給付徐婦15萬元。圖／本報資料照
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徐姓婦人4年前以300萬元向吳男購買太平區房屋，事後得悉房子曾發生子殺母兇殺案而為凶宅，請求返還60萬元，吳否認該處是凶宅，辯稱徐控告他詐欺獲不起訴處分，法官查出檢僅設定10年內追查，而兇殺案是發生在23年前，當然查不到，台中地院認定該處是兇宅，判決吳男父子給付徐婦15萬元。

徐婦於104年間向吳男購買位在台中市太平區長龍路的房子，簽訂不動產買賣契約，約定買賣價金為300萬元，徐婦已給付全部價金，並完成過戶。

徐婦入住房屋後，經鄰居告知及她多方查證後，始知所購買的房子曾於23年前發生陳男悶死媽媽的兇殺案件，即俗稱的凶宅，因此向蘇姓仲介反應，要求吳男退屋還款，但對方置之不理，遂控告吳男詐欺，檢察官予以不起訴處分，她聲請再議，被台中高分檢駁回。

控告吳男不成後，徐婦以吳男故意隱暪房屋為凶宅，使她買的房子受貶損，提起返還不當得利，請求吳男賠償新台幣60萬元。吳男辯稱徐婦控告他詐欺，但中檢予以不起訴處分，對方聲請再議，也遭台中高分檢駁回，足證房子不是凶宅。

經傳訊多名證人後，法官查出最早的曾姓屋主以15萬元賣給張婦，張婦再以200萬元賣給吳男，張曾告訴吳房子是凶宅，但吳表示不在意，再將房子所有權登記在兒子名下，再以300萬元賣給徐婦。徐婦並提供媒體報紙的報導，證明凶宅發生子殺母。

法官表示，檢察官調查房子是否為凶宅設定「10」年內為前提條件，自然無法查出23年前的事實真相，且凶宅地址已變更，所以檢方查無該處發生凶案。而「非自然死亡案件」造成交易價值貶損為成交價格5%，金額為15萬元，因此判決吳男父子給付徐婦15萬元。

凶宅詐欺檢察官
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