親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

法務部修法祭重刑！ 酒駕累犯致死最重可判死刑

貧困夫妻賣護照換錢 均遭判處拘役

2019-02-27 15:11中央社 台北27日電

蘇姓男子與高姓妻子經濟困窘，出售一家四口護照給犯罪集團。高女一審扛起所有罪責，遭判處拘役40日定讞，蘇男無罪。二審改判蘇男拘役30日，最高法院今天駁回上訴定讞。

法院判決書指出，蘇男、高女育有兩名未成年子女，因缺錢而經濟困窘，經同事介紹結識收購護照的黃姓業者，約定以每本護照新台幣7000元的代價出售。

104年1月間，蘇男、高女與黃姓業者一同前往外交部領事局以最速件方式辦理護照，翌日取得一家四口護照後，將護照出售給黃姓業者，並收取部分報酬4000元。

事後因國際刑警組織斯洛維尼亞中央局於104年2月8日，在該國查獲企圖乘大型遊覽車前往英國倫敦非法工作的人員，其中越南籍男子持用變造的蘇男之子中華民國護照，全案因而曝光。

高姓女子一審時坦承犯行，並表示丈夫不知情；蘇姓男子也辯稱只是幫忙顧小孩，不知道妻子在賣護照。新北地方法院一審依交付護照供冒名使用罪判處高女拘役40日（因未上訴而定讞），蘇姓男子則獲判無罪。

案經上訴，台灣高等法院承審合議庭認為，蘇姓男子辯詞有諸多不合理之處，調查全案事證後，認為高女證詞有利丈夫，但可信性極低，黃姓業者指稱蘇男有參與出售護照的討論過程等證詞較為可信。

高院二審改判蘇男有罪，審酌犯案動機出於家庭經濟拮据，扶養妻小的生活壓力大，犯行不無受到妻子的提議影響而被動配合，又考量蘇男未坦承犯行，處拘役30日，得易科罰金，案經最高法院駁回上訴而告確定。

護照經濟台灣高等法院
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

酒駕逆向撞死2人 中檢求最高刑10年車沒收

2019-02-27 10:51

紙廠挨罰500萬無力繳 製紙機具被查封拍賣

2019-02-27 10:27

蔡正元評「赴美生子」遭彭文正夫妻告 仍判無罪

2019-02-27 10:14

小黃對撞竟搜出一把槍 警試射後才鬆口氣

2019-02-27 15:47

殺死小姑再用水泥封屍 惡嫂今被判無期徒刑定讞

2019-02-27 15:44

警助日客尋回錢包 隔天贈送手繪圖才知他是出名漫畫家

2019-02-27 15:29

酒駕累犯致死最重可判死刑 法務部修法版本公布

2019-02-27 15:14

洩露體重個資 傳銷女業務處2月徒刑

2019-02-27 14:52

凶宅子殺母發生在23年前 檢僅追查10年當然查不到

2019-02-27 14:06

影射議員與縣長緋聞 國民黨及前黨部主委皆判賠

2019-02-27 13:02

偷33支iPhone手機 燦坤前員工判刑

2019-02-27 12:49

養雞場遭「炮襲」嚇死！刑事 民事怎麼判？

2019-02-27 12:42

丁守中要查1563投開票所主任LINE對話 法院今駁回

2019-02-27 12:37

業者貪利走私大閘蟹 因鎘、戴奧辛未超標不起訴

2019-02-27 12:34

選舉無效訴訟開庭 丁守中要傳中選會副主委陳朝建作證

2019-02-27 12:33

影射夫人干政…魏明谷夫妻告黃文玲 檢方不起訴

2019-02-27 11:54

國民法官採人民參審陪審？ 司法院與民間團體搞不定

2019-02-27 11:54

南榮前校長販售假學位 台南地院判13年徒刑

2019-02-27 11:40

二個月攔阻近3千萬元 新北警通報網防阻詐騙滴水不漏

2019-02-27 11:33

「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25

軍官內務檢查腳移臉盆 一兵不滿揍中尉

2019-02-27 11:25

司改一年半 監督聯盟： 兒虐議題缺乏實質進展

2019-02-27 10:58

嘉縣議員王焜玄涉賄 嘉義地檢今提公訴從重量刑

2019-02-27 10:53

「228」土地徵收程序不當？ 北市府逆轉贏訴訟

2019-02-27 09:21

夫妻代管財務 別踩紅線

2019-02-27 00:05

吳銘漢案求償 二審蘇建和等仍免賠

2019-02-27 00:01

家用花600萬？ 判老婆吐錢

2019-02-27 00:00

珠寶糾紛 郭新政二審逆轉勝

2019-02-26 23:56

車手是否強制工作？車手提心吊膽

2019-02-26 21:56

戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等

2019-02-26 20:51

妙齡OL詐公款 男同事願幫賠百萬條件是「嫁給我」

2019-02-26 20:49

Q版財神涉侵權 法院判賠50萬並登報

2019-02-26 19:50

「騙扁小子」黃琪涉詐怕曝光 律師用花毯遮他頭

2019-02-26 17:38

超商補繳通行費手續費爭議案 二審判決遠通勝訴

2019-02-26 17:36

28年了！吳銘漢夫婦遭殺 蘇建和等人仍免賠

2019-02-26 17:13

甜品業者欠近3百萬罰款 執行署拍賣蛋糕馬卡龍抵債

2019-02-26 16:33

執行署台北分署 下月拍賣「雙龍玉墜」翡翠亮相

2019-02-26 16:10

瑠公農田水利會爆弊案 站主任中飽私囊遭收押

2019-02-26 16:08

上國小廁所抽菸釀大火 他付出57萬代價

2019-02-26 15:21
看更多

熱門文章

「約吃飯價碼1萬5一堆人搶」 網紅曝酒店妹較值錢原因

2019-02-26 19:30

伊甸執行長被爆與女下屬婚外情 不顧殘妻溫泉飯店開房間

2019-02-27 10:36

「妳床上很厲害」 他和舊情人重逢拉著就往摩鐵走

2019-02-26 18:28

車手是否強制工作？車手提心吊膽

2019-02-26 21:56

結婚20載丈夫出軌弟媳 她怒求償2次獲330萬

2019-02-26 22:12

胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06

影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光

2019-02-27 12:05

蔡正元評「赴美生子」遭彭文正夫妻告 仍判無罪

2019-02-27 10:14

前女友傳訊求復合兩小時 原因竟只為了要追劇

2019-02-26 17:40

「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25

軍官內務檢查腳移臉盆 一兵不滿揍中尉

2019-02-27 11:25

雲林資深議員傳桃色風暴 服務處：兩人是正常交往

2019-02-27 09:58

酒駕累犯致死最重可判死刑 法務部修法版本公布

2019-02-27 15:14

黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58

身障乞討嫌10元少 不給50就不讓人走

2019-02-26 17:57

戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等

2019-02-26 20:51

「你會是例外嗎」 招租店面被貼著神祕勸世紙條

2019-02-27 13:20

家用花600萬？ 判老婆吐錢

2019-02-27 00:00

猛夫求歡「想要就上」 嬌妻不從他這麼做

2019-02-27 11:54

妙齡OL詐公款 男同事願幫賠百萬條件是「嫁給我」

2019-02-26 20:49

影╱國道菜車被撞馬鈴薯掉滿地 曾是菜車司機訴心酸

2019-02-27 08:03

台北市警局委外拖吊車轉彎撞人 婦人不治

2019-02-26 20:03

丁守中要查1563投開票所主任LINE對話 法院今駁回

2019-02-27 12:37

南榮前校長販售假學位 台南地院判13年徒刑

2019-02-27 11:40

北市光華商場男子墜樓 到院前失去呼吸心跳

2019-02-26 16:42

遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮

2019-02-27 10:05

勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥

2019-02-27 14:57

影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02

影╱台中夜店X-CUBE鬥毆 保全、顧客9掛彩3車毀

2019-02-27 10:36

鬼父舔兒女乳頭遭揭發 出獄竟恫嚇「要強姦社工」

2019-02-27 12:43

北市委外拖吊車撞婦人 送醫搶救不治

2019-02-26 21:21

28年了！吳銘漢夫婦遭殺 蘇建和等人仍免賠

2019-02-26 17:13

專車接送女網友獻殷勤 夜深時露出「狼形」

2019-02-26 16:50

北市中山區天津街車禍 翁急救後不治

2019-02-26 20:47

拒午睡 97歲老翁被媳婦凌虐致死

2019-02-26 23:54

高中老師8年來狎25「小鮮肉」 共48罪判18年

2019-02-27 12:43

社福執行長傳緋聞 伊甸：暫停職務

2019-02-27 12:06

影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥

2019-02-27 15:14

酒駕逆向撞死2人 中檢求最高刑10年車沒收

2019-02-27 10:51

瑠公農田水利會爆弊案 站主任中飽私囊遭收押

2019-02-26 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top