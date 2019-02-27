小林村國賠從沒傳過專家作證？災民怒：草率到了極點

2019-02-27 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



2009年莫拉克颱風造成前高雄縣甲仙鄉小林村滅村慘劇，釀381人死亡、16人失蹤，居民認為公所等政府機關未落實疏散、撤離及積極展開救災，怒提起國賠。全案一、二審敗訴，最高法院僅將15人發回更審，今天自救會成員、律師在高雄高分院開庭前怒批，從沒傳喚專家學者作證，「審判草率到了極點」。

高雄高分院表示，對於此案相關人員的說法，於開庭結束再做回應。

小林村自救會長蔡松諭說，小林村如此重大案件，無數次開庭，卻沒有1位地質學者、土木學者、水土保持專家出庭提出客觀看法，讓居民感到遺憾，甚至現更一審期間，法官與律師都同意傳喚5位專家證人，最後卻又取消。

本案法扶律師團之一鄭文龍律師說，400條人命，完全沒有傳喚工程專家來看為何滅村，也沒有請鑑定機關做正式調查報告，法院再詢問鑑定人，但一、二審判敗訴依據是專家在其他地方說的話、書面資料，來判敗訴，「看法院多草率！」。

鄭文龍批評，小林村後方的獻肚山為何崩塌？法官、律師都是法律人，不懂專業，法院違背證據規則。

已遭判敗訴確定的小林村潘女士說今天來聲援，她說，拜託、麻煩正義使者來挺我們，很多村民都對法官失望；她不在意國賠勝負，只希望得到公道。