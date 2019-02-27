軍官內務檢查腳移臉盆 一兵不滿揍中尉

2019-02-27 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



海巡署東部巡防局第一三總隊台東大武安檢所1名邵姓一兵因不滿蔡姓中尉檢查內務時，用腳將邵床鋪下的臉盆移動，引起紹的不滿，即起身將蔡推擠至內務櫃，並徒手揮拳毆打臉部，導致蔡多處傷害憤而提告。案經檢方偵結起訴，台東地方法院審結後，認為邵對長官施強暴罪，嚴重減損部隊長官領導威信，但因雙方達成和解，處有期徒刑1年2個月、緩刑3年。全案仍可上訴。

判決書指出，107年4月23日上午10點，蔡姓中尉在台東大武安檢所2樓寢室實施內務檢查，發現邵姓一兵床鋪下方雜物凌亂，遂要求邵整理、收拾床下物品並放入地上臉盆內，其間，蔡用腳將邵的臉盆移動，此舉，立刻引起邵的不滿，起身將蔡推擠至內務櫃，並徒手揮拳毆打蔡的臉部，現場其他官兵見狀立即制止。不過，衝突後，導致蔡左手挫傷、口腔內膜裂傷等傷害，驗傷提告。