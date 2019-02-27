「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前立委蔡正元在臉書撰文，指稱政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻遭爆赴美生子「詐健保」，兩人專程赴美生美國人，有什麼臉談陸生健保；彭、李自訴加重誹謗，士林地院判蔡無罪。兩人上訴，高等法院今撤銷原判決，但仍判蔡無罪且確定。高院認為，議題公益關聯性高，李晶玉、彭文正都是知名政論節目主持人，對公共事務討論具有實質影響力，他們對於別人談論健保公共議題，應予較大程度容忍。

彭文正夫妻指，蔡正元在2016年3月30日下午，在臉書上撰寫「彭文正 李晶玉... 彭李兩人... 又結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣『詐健保』」等文字，毀壞他們聲譽。翌日，蔡又在LINE「連正上線」、89人的群組中，再度寫下這些文字，彭姓夫妻認為他涉犯刑法加重誹謗罪。

高等法院認為，蔡臉書、LINE「連正上線」群組中所發表的「結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣『詐健保』」文字，不是客觀真實的事。但文字內容涉及的公益關聯性高，評論對象又是知名的政論節目主持人，自訴人對於他人涉及健保公共議題的言論，應予較大程度容忍。

2016年3月30日當時，不只1家新聞媒體報導李晶玉涉警方偵辦詐領健保案的赴美產子名單，蔡正元基於此，認為「正晶」有這些事實，因此當天、翌日傳述，就算不是真的，但他並非故意捏造虛偽事實，難認有重大過失或輕率致陳述與客觀事實不符，蔡是經合理查證，確信新聞內容真實。

「正晶」又表示，刑事警察局3月30日晚間有發澄清新聞，他們隔天上午有公布向健保局查詢結果的澄清文字，蔡正元應有所知悉，卻仍在「連正上線」群組貼文。

但高院認為，蔡正元表示不知道彭文正夫妻所謂的澄清內容，難以直接認定他明知有澄清，又寫錯誤內容。高院認為，蔡正元不是大眾傳播媒體，他3月31日下午在「連正上線」群組的轉貼文，雖是以網路傳播，但傳送對象是群組內的其餘88人，非任何人都可以輕易閱聞，而文字其實是延續文章標題「彭文正李晶玉被爆刻意赴美產子『詐騙』健保費」而申論，文章下方還連結自由時報電子報網址，看的人可以查閱相關新聞。

高院衡酌，蔡正元發文目的是在評述「赴美產子」新聞、「陸生健保」等與公益相涉事務，權利權衡時，言論更應受到有利的推定。蔡有相當理由確信寫的是真的，主觀上確信所傳述的事為真實，不能以誹謗罪相繩。