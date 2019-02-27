司改一年半╱監督聯盟： 兒虐議題缺乏實質進展
司法改革國是會議2月25日進行第三次半年進度報告，雖有眾多法案退出，但由20多個民團及多位司改委員組成的「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」今批評改革進度緩慢，兒虐議題目前僅見政府持續用「社會安全網」搪塞，卻缺乏落實決議實質進展。
國是會議於2017年9月公布分組決議全文共87點次，而蔡英文政府也承諾每半年公佈落實決議的進度報告。今年2月25日司法院與行政院提出第三次半年報告，長期關注各項議題的「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」盤點會議結束後蔡政府的改革進度，今提出看法。
聯盟指出，近期多次佔據媒體版面的兒童虐待，本來即是國會議關注的議題，在會議期間也做出多項決議，但目前僅見政府繼續使用現存的社會安全網搪塞，對於如何落實決議缺乏實質的進展。
民間團體要求成立政院級「兒少保護辦公室」，整合政策與資源，建立更完善的兒童保護機制，特別做好預防工作，能在暴力與虐待事件發生前，藉著社會接力投入協助脆弱家庭的處境，以便終止悲劇再次上演。
勵馨基金會執行長洪雅莉表示，很遺憾的是社會安全網在各縣市推廣進度不一，實際上也存有許多問題，期待有行政院級的「兒少保護辦公室」有充分預算能去實踐。「兒童死亡鑑定」也非常重要，再次呼籲改革能在這些部分能讓人看見進度。
兒童權益促進協會理事長王薇君說，犯罪被害人保護草案送進立院，這會期會不會通過，有賴立委們努力。看見半年報告心裡感受公部門都很辛苦，但為何洋洋灑灑眾多進度，大家感到距離卻如此遙遠？會議期間一再強調「有溫度的連結」，政府要在政策發布不是用無關痛癢的文字。
台大法醫學科教授李俊億指出，完善司法科學方面，司法院與法務部針對《刑事訴訟法》修正鑑定部分，已提出測謊結果不能作為證據、被告能委任鑑定。鑑定方法未來要接受證據能力的要求、機關鑑定未來也要出來作證，希望這些草案要儘速完成立法修正。
他認為，應用電腦斷層掃描來輔助法醫鑑定。美國規定只要是軍人非病死狀況都要掃描「3D CT」，兒少部分也是。若能將證據掃描下來，我國對於人權保障將做得更好。
此外，有不需要立法即可開始做的改革，包括昨天開會法務部決定請現在鑑定單位在犯罪現場必須全程錄音錄影，另請鑑定單位公布標準及鑑定人教育程度，且鑑定證物保管要納入嚴格管制要求。
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