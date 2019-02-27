司改一年半╱監督聯盟： 兒虐議題缺乏實質進展

2019-02-27 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



司法改革國是會議2月25日進行第三次半年進度報告，雖有眾多法案退出，但由20多個民團及多位司改委員組成的「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」今批評改革進度緩慢，兒虐議題目前僅見政府持續用「社會安全網」搪塞，卻缺乏落實決議實質進展。

國是會議於2017年9月公布分組決議全文共87點次，而蔡英文政府也承諾每半年公佈落實決議的進度報告。今年2月25日司法院與行政院提出第三次半年報告，長期關注各項議題的「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」盤點會議結束後蔡政府的改革進度，今提出看法。

聯盟指出，近期多次佔據媒體版面的兒童虐待，本來即是國會議關注的議題，在會議期間也做出多項決議，但目前僅見政府繼續使用現存的社會安全網搪塞，對於如何落實決議缺乏實質的進展。

民間團體要求成立政院級「兒少保護辦公室」，整合政策與資源，建立更完善的兒童保護機制，特別做好預防工作，能在暴力與虐待事件發生前，藉著社會接力投入協助脆弱家庭的處境，以便終止悲劇再次上演。

勵馨基金會執行長洪雅莉表示，很遺憾的是社會安全網在各縣市推廣進度不一，實際上也存有許多問題，期待有行政院級的「兒少保護辦公室」有充分預算能去實踐。「兒童死亡鑑定」也非常重要，再次呼籲改革能在這些部分能讓人看見進度。

兒童權益促進協會理事長王薇君說，犯罪被害人保護草案送進立院，這會期會不會通過，有賴立委們努力。看見半年報告心裡感受公部門都很辛苦，但為何洋洋灑灑眾多進度，大家感到距離卻如此遙遠？會議期間一再強調「有溫度的連結」，政府要在政策發布不是用無關痛癢的文字。

台大法醫學科教授李俊億指出，完善司法科學方面，司法院與法務部針對《刑事訴訟法》修正鑑定部分，已提出測謊結果不能作為證據、被告能委任鑑定。鑑定方法未來要接受證據能力的要求、機關鑑定未來也要出來作證，希望這些草案要儘速完成立法修正。

他認為，應用電腦斷層掃描來輔助法醫鑑定。美國規定只要是軍人非病死狀況都要掃描「3D CT」，兒少部分也是。若能將證據掃描下來，我國對於人權保障將做得更好。