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嘉縣議員王焜玄涉賄 嘉義地檢今提公訴從重量刑

2019-02-27 10:53聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義縣議員王焜玄為使自己能順利當選，去年10月間親自或指示許姓被告、劉姓被告，要求旗下江姓、林姓、洪姓和2位蕭姓樁腳以鄰為單位，先行統計各鄰有投票權人數，再以每票1千元的代價，向嘉義縣義竹鄉各鄰選民行求、期約並交付賄款，嘉義地檢署今天偵查終結將王焜玄等10人以違反選罷法提起公訴，在押的王焜玄今天隨案移審到嘉義地方法院。

王焜玄曾在民事庭上否認涉案，其委任律師指出，並沒有直接證據是王指使樁腳買票，更沒有證據顯示賄款金源來自王焜玄。

檢方認為王焜玄為候選人，不思以合法方式競選，竟違反民主機制，以計畫性、集團性方式從事買票賄選，敗壞選風至深且鉅，在檢警調查獲後，企圖透過辯護人影響相關證人和偵辦方向，犯後態度不佳，建請院方從重量刑。

嘉義地檢署表示，為端正選風，檢察官詹喬偉、吳咨泓、張建強和賴韻羽分別針對所查獲的嘉義縣義竹鄉、太保市、竹崎鄉及嘉義市西區賄選案件偵查終結，對相關被告王焜玄等18人提起公訴，相關選民則予以緩起訴處分，期能營造合理的選舉環境，使賢能者，皆能有機會服務鄉里。

檢方調查，嘉義市陳姓、賴姓和兩位蔡姓被告為使嘉義市西區某市議員候選人順利當選，竟以每票1千元的代價，向選民行求、期約買票，並製作選民名冊，要求選民投票支持某市議員候選人，李姓選民等11人予以應允並提供他等親屬資料予陳姓被告等人。陳姓被告稱，蔡姓被告欠他2萬元債務，要求蔡姓被告行求期約賄選當作免除債務的報酬，檢方查扣到賄選名冊和Line關鍵對話。

另許姓被告是嘉義縣義竹鄉鄉民代表候選人，為求自己及鄉長候選人順利當選，在去年11月24日投票日前一天以每票1千元的代價，分別向徐姓、黃姓、郭姓選民買票行賄，要求上開有投票權之人及其親屬，投票支持許姓被告及某鄉長候選人。

而居聚在嘉義縣大保市的呂姓被告為使嘉義縣第1選某縣議員候選人順利當選，竟夥同黃姓被告，將1萬元的賄款交予黃姓被告，由黃姓被告在去年11月中旬間，以每票500元之代價，分別向李姓、羅姓選民買票行賄，要求選民們投票支持某縣議員候選人，但賄選尚未交到選民手上即被查獲。

嘉義縣議員王焜玄（左）因涉及賄選案，嘉義地檢署今天依違反選罷法提起公訴，並認為王...
嘉義縣議員王焜玄（左）因涉及賄選案，嘉義地檢署今天依違反選罷法提起公訴，並認為王犯後態度不佳，建請法院從重量刑。圖／本報資料照
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