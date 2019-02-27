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酒駕逆向撞死2人 中檢求最高刑10年車沒收

2019-02-27 10:51聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

經營檳榔攤生意的陳男，過年前在南投縣中寮鄉酒後，無照駕車至台中市區，行駛距離長達33公里，途中逆向行駛、超速、蛇行，在大里區國光路逆向撞死騎機車的彭男、鄭女，共撞7機車、1轎車，酒測值高達每公升0.812毫克，台中地檢署今天依公共危險罪將陳男起訴。

檢察官以陳男無照、酒駕肇事撞死兩名機車騎士，認定他惡行重大，向法院求處法定最重本刑10年有期徒刑，並聲請宣告沒收他駕駛肇事的車輛，嚴正表達打擊酒駕的決心。 檢察官查出，47歲的陳男去年3月9日因酒駕拒測被吊銷駕照，去年11月2日又因酒駕，酒測值為每公升0.91毫克，經法院判處有期徒刑3月，尚未執行。

起訴書指出，陳男今年2月1日晚間至2日凌晨，在南投縣中寮鄉永平路小辣妹檳榔攤附近農舍，獨自喝下750毫升的紅酒，酒後無照駕駛小貨車上路。

陳男沿南投市永平路、芬園鄉溪頭橋、草屯鎮碧山路、大里區國光路行駛，距離共約33公里，超速、蛇行、闖紅燈，貿然駛入國光路由北往南車道的來車車道，以平均時速85至94.9公里，逆向超速疾駛850公尺。

陳男蛇行並闖越國光路與德芳南路的紅燈號誌，駛至國光路2段33號前，適有彭男、鄭女、周女騎機車，姬男駕轎車載友人行駛至該處，其中彭男、鄭女閃避不及，遭陳所駕小貨迎面高速衝撞，兩人嚴重受創。

肇事後，陳男繼續行駛，姬男駕車偏離閃避，但車子仍遭擦撞；而隨後的周女所騎機車遭碰撞彈飛的車輛殘骸、碎片波及損壞；陳男的車再撞及停放路邊的4輛機車。

受重傷的彭男、鄭女因頭部重創，經送醫院急救，然都在到院前死亡。經警據報到現場處理，肇事的陳男臉部也有擦傷，帶往大里仁愛醫院治療，酒測值高達每公升0.812毫克。

經營檳榔攤生意的陳男，酒後無照駕車，途中逆向行駛、超速、蛇行，在大里區國光路逆向...
經營檳榔攤生意的陳男，酒後無照駕車，途中逆向行駛、超速、蛇行，在大里區國光路逆向撞死騎機車的彭男、鄭女，酒測值高達每公升0.812毫克，台中地檢署今天依公共危險罪將陳男起訴。 檢察官認定他惡行重大，向法院求處法定最重本刑10年有期徒刑，並聲請宣告沒收他駕駛肇事的車輛。圖／本報資料照
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酒駕檢察官駕照
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