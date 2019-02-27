紙廠挨罰500萬無力繳 製紙機具被查封拍賣

2019-02-27 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



法務部行政執行署宜蘭分署3月聯合拍賣，3月5日下午3點要在宜蘭縣宜蘭市中山路二段261號宜蘭分署拍賣室登場。

宜蘭分署今天表示，此次聯合拍賣有39筆土地及建物供民眾參與投標，另外，在宜蘭縣五結鄉拍賣現場還有滅火器6支、辦公桌2張、鐵櫃1座、玻璃鐵櫃1座、飲水機1座、散漿機及脫水機等製紙大型機械設備，開放民眾搶標。

宜蘭分署指出，拍賣的不動產標的遍及宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、宜蘭市、員山鄉、五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮及大同鄉等地區，有多筆產權完整、價格遠低於市價的不動產，土地區位有宜蘭伯朗大道般的綠色景致。

此外，宜蘭分署表示，宜蘭縣一家紙業公司因違反水汙染防治法遭裁罰新台幣500多萬元，因金額過鉅，無力償還，遭宜蘭分署查封廠房，辦公桌、鐵櫃、滅火器、飲水機及製紙相關機械設備，如攪拌機、散漿機、烘缸、強生篩、汙泥脫水機等動產，也遭宜蘭分署查封，查封的動產同樣將在3月5日下午3時在宜蘭縣五結鄉拍賣，供民眾競標。

相關拍賣資訊可到行政執行署全球資訊網(http://www.tpk.moj.gov.tw)或宜蘭分署全球資訊網(http://www.ily.moj.gov.tw)查詢。

宜蘭分署指出，為擴大為民服務項目，民眾可向分署申請預約看屋，如經該分署受理，將由書記官親自帶領民眾看屋去，讓想買法拍屋的民眾不再心驚驚，以提高民眾購買意願。

宜蘭分署表示，看屋的標的因受限於法令，目前優先受理無人居住空屋的申請，若現有人居住的房屋，則須經現居住人同意後，才可預約看屋。