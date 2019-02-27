「228」土地徵收程序不當？ 北市府逆轉贏訴訟

2019-02-27 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



72年前台灣省政府公告徵收位在台北市(改制前)的2筆各20、21平方公尺的土地，興辦防空空地計畫公園綠地保留地，1949年11月24日公告嫁入林家的婦人領取補償費，但她至當年12月底前都沒領，市府依土地法規定辦提存。但市府直到2016年才發現土地漏未登記，要求婦人的繼承人與後來的買家共16人塗銷土地所有權登記。林家人質疑1947年發生228事件，恐未踐行徵收程序，士林地院判市府敗訴。市府上訴，高院以市府能提出年代久遠的報紙、提存書佐證，改判16人敗訴。

北市府主張，這兩筆土地因不明原因而沒移轉登記至市府，但林婦部分後人卻在2005年11月1日辦繼承登記，但土地既經公告徵收，且應給付原地主的徵收補償費早在1950年7月19日完成清償提存，市府已取得土地所有權。市府指，依土地法規定，原土地所有權人及其繼承人對這些土地即無任何權利，在土地未辦妥變更登記所有權人為台北市前，原土地所有權人應只是原登記名義人而已，包括繼承人都無權再處分土地給第三人。

林家後人則說，依修正前土地法規定，公告期間為30日，公告徵收期滿日應是1947年9月15日，徵收補償費依法應在公告徵收期滿後15日內、即當年9月30日前發給，但市府卻遲至1949年12月12日才公告要還沒領款的土地所有權人在年底前領取，顯然逾期，土地徵收應失效。

林家後人也主張，依修正前土地法規定，地方政府徵收土地前要先報請行政院核准，在收到行政院令知核准徵收後，才能徵收，但市府提出的文件是自行所製作、宣稱已經核准徵收，並非由行政院所出具。況且，徵收的時間為1947年8月16日，正值228事件，是否有踐行徵收程序非無疑。

高院審理認為，有爭議的土地的確在1947年間公告徵收，補償費因地政科通知所有權人領取無著後，才另行公告未領取者直接向財務科領取，並不是遲至1949年12月12日才公告補償。北市府當時依土地法施行法規定，通知住在永樂町四丁目的婦人領取，屬合法通知。