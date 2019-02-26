車手是要強制工作？ 三審見解變更車手提心吊膽

2019-02-26 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



詐騙集團車手到底要不要強制工作？車手和他們的辯護律師最愛從最高法院「107年度台上字第1066號」判決理由引申，主張免判強制工作3年；誰知最高法院同一庭上月底作出「108年度台上字第47號」判決，明文指出車手適用參與組織犯罪的3年強制工作規定，對詐團車手的法律適用產生重大影響，個個提心吊膽。圖／本報資料照 分享 facebook 詐騙集團車手到底要不要強制工作？車手和他們的辯護律師最愛從最高法院「107年度台上字第1066號」判決理由引申，主張免判強制工作3年；誰知最高法院同一庭上月底作出「108年度台上字第47號」判決，明文指出車手適用參與組織犯罪的3年強制工作規定，對詐團車手的法律適用產生重大影響，個個提心吊膽。

台中地檢署主任檢察官林彥良指出，流竄各地自動提款機提領詐騙款項的車手，到底要不要強制工作？組織犯罪防制條例於106年4月間修正，將非暴力型的詐欺集團列入犯罪組織之後，檢察官積極向法院主張適用，但法院在適用法律上一直沒有定論。

最高法院審理「107年度台上字第2237號」被告違反組織犯罪防制條例及加重詐欺，針對一律應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年之規定，已於去年10月間聲請大法官釋憲。

主任檢察官林彥良指出，以一個參與詐欺集團，受組織指派領3筆詐騙款的人為例：

檢察官主張數罪說，成立1個參與組織罪 (6月以上5年以下有期徒刑，外加強制工作3年)與3個加重詐欺罪 (每罪1年以上7年以下有期徒刑) ，本刑共4罪，且要先強制工作3年。

此一見解雖然一度有很多法院支持，但後來最高法院「107年度台上字第1066」號出現，主張刑法上的所謂「想像競合」理論，把參與組織和第一次受指派領錢當成1罪處罰，只論較重的加重詐欺罪，加上後面的2次領錢，最後只成立3個加重詐欺罪。

至於強制工作部分，很多下級審除了順著最高法院論罪，更進一步推演，加碼「法律整體適用不能割裂」的理由來作判決，原來附隨在參與組織罪的3年強制工作，就這樣被無聲無息地消化掉了。這一說十分佛心，幾乎已成目前的最有力說法。

誰知道最高法院同一庭近日內作出最新的「108年度台上字第47號」判決，判決理由竟明白

指出原來很多下級審加碼的「法律整體適用不能割裂」原則不適法，驚動司法界。該判決雖然只是在理由欄表示見解，但勢必再次對詐欺集團的論罪產生重大影響。

如果還是套用上面的例子，此後法院可能會以「想像競合」判3個加重詐欺罪，加上3年的強制工作。3年的強制工作有多重要？熟悉法院量刑實務的人都知道，比罪數及本刑還重要。

台灣的法院長期以來有輕判的量刑文化，除非罪數多到離譜 (數十件)，或是前科太驚人，每個罪真正在判的時候都以判1年多為最大宗，最重本刑7年只是聊備嚇人之用。再加上刑法還有合併定刑制度，犯得越多經常折得越多越划算，最後產出的刑度，顯然不足以嚇阻詐欺犯罪。

如果法院適用組織犯罪條例強制工作3年的規定，則完全沒有討價還價的空間，3年技訓所就是3年技訓所。看來車手的苦日子又要來了。