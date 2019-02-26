重視警察生日 桃園市警局長親自提蛋糕幫警員慶生

2019-02-26 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市警察局將於3月1日起首推「生日假」，基層員警普遍樂見其成，且能夠預先排休，單位主管在假表提前調度，不至於人力吃緊，但也有人認為，公然拿生日名義向長官請假怕留下不好印象；局長陳國進說，生日假沒有強迫，目的是鼓勵同仁在自己重要日子稍作休息，紓解工作壓力。

陳國進上周五（22日）在議會質詢時，聽聞龜山副分局長葉欲禎生日，就請人買了蛋糕、卡片，直接送到龜山分局，葉欲禎當時見陳國進親手提著蛋糕走進來，原本嚇了一大跳，感到受寵若驚；「真的很感動！」葉說，第一次見到這麼細膩，關心同仁生日的局長。

陳有感而發說，身為警職常配合調動，自己家住在台北，派任屏東縣警察局長期間，和家人相隔400多公里，重要節日都是打通電話、傳個LINE互道溫暖，這次有機會來桃園當局長，推動生日假，一方面讓有家庭的警察感受溫暖，也讓年輕同仁多個和男女朋友相聚的機會。

他說明，生日假是讓同仁在生日當天，可以有補休、排休的優先權，因為法定上並沒有這個假期，所以並非「生日多一天假」；他會要求各單位主管稍加用心，確認同仁生日並詢問有無休假意願，提前掌握安排班表。

有分局主管說，一般外勤員警超勤時數多，挪出來安排在生日時請1天假並不困難，1間派出所有2人同天生日機率也不高，加上因為可以預先排休，不至於造成人力吃緊或影響勤務。