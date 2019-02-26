桃園市警察特別福利！ 3月1日起將可放「生日假」

2019-02-26 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市警察局3月1日起將推行「生日假」，讓員警在生日當天有排休、請補修的優先權，局長陳國進說，警察工作受制於勤務，很少人過生日能陪家人、另一半，他就任後走訪派出所調查意願，基層反應熱烈，評估認為可行拍板定案。

陳國進解釋，法定上並無生日假，所以並非「多放一天假」，而是保障警察在生日當天有排休、補休的權利，若無需求也不強迫休，而是當晚6點後不排勤務，讓同仁可回家陪家人；而各單位主管則需多花些心思，提早安排假表，錯開休假日。

「警察平常都在服務別人，常忘了自己最重要的日子」陳國進說，警察維護治安一遇上重要勤務、會議，往往都在工作中度過生日，久而久之變得不重視甚至淡忘，如在不影響治安勤務下，讓同仁於生日當天有休假的權利，方便和家人、男女朋友相聚，也是種小確幸。

他強調，工作安全第一、健康唯一，過去蔡英文總統、前行政院長賴清德在警察節也有提到，適度時間休息蓄積能量，上工後執勤效率也會更好，他也認同這個理念。