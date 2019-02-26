戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等
橋頭地檢署新任檢察長莊榮松被認為擁「輝煌戰功」，偵辦過高雄正副議長賄選案、南迴搞軌案等社會矚目案件，一、二審歷練完整的他，3個外島的地檢署也都服務過，年前從澎湖調回家鄉高雄，毫無適應期；他強調，追緝犯罪、伸張社會正義外，也要兼顧保障人權，提昇司法公信力。
莊榮松（54歲）是司法官訓練所32期結業，曾任雄檢檢察官，升主任歷練金門、屏東、高雄，調升二審待過高雄及花蓮，2016年獲拔擢派檢察長，是當年期別較資淺，他首任派連江，去年調澎湖，今年1月底調到橋頭地檢署服務，檢察官生涯他多在南部，3個外島也都待過算是少見。
莊榮松曾經偵辦高雄正副議長賄選案、新瑞都開發案、南迴搞軌案，各個都是媒體大幅報導、國內重大關注的案件，讓他辦案功力備受肯定；近2年待在外島，他接觸不同案件類型，例如在馬祖偵辦偷渡，澎湖查緝走私，以及破壞海洋生態案件。
回到家鄉高雄，莊榮松認為，除了嚴查各類犯罪不法，橋檢轄區屬於北高雄，左營、楠梓、岡山區有不少海軍及空軍營區，將加強偵查軍紀案；還有不少山區，要防堵濫墾山林、傾倒廢棄物，強化查緝國土、森林保育案件。
莊榮松也指出，犯罪手段花招百出，偵查手段一定要與時俱進，而近來擬嚴格限制偵查不公開，他坦言，檢察官不若第一線警察的作為能見度高，但會堅守保護被害人、保障被告人權，並兼顧讓社會大眾有知的權利，要讓民眾對司法更加信任。
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