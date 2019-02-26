戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等

2019-02-26 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



橋頭地檢署新任檢察長莊榮松被認為擁「輝煌戰功」，偵辦過高雄正副議長賄選案、南迴搞軌案等社會矚目案件，一、二審歷練完整的他，3個外島的地檢署也都服務過，年前從澎湖調回家鄉高雄，毫無適應期；他強調，追緝犯罪、伸張社會正義外，也要兼顧保障人權，提昇司法公信力。

莊榮松（54歲）是司法官訓練所32期結業，曾任雄檢檢察官，升主任歷練金門、屏東、高雄，調升二審待過高雄及花蓮，2016年獲拔擢派檢察長，是當年期別較資淺，他首任派連江，去年調澎湖，今年1月底調到橋頭地檢署服務，檢察官生涯他多在南部，3個外島也都待過算是少見。

莊榮松曾經偵辦高雄正副議長賄選案、新瑞都開發案、南迴搞軌案，各個都是媒體大幅報導、國內重大關注的案件，讓他辦案功力備受肯定；近2年待在外島，他接觸不同案件類型，例如在馬祖偵辦偷渡，澎湖查緝走私，以及破壞海洋生態案件。

回到家鄉高雄，莊榮松認為，除了嚴查各類犯罪不法，橋檢轄區屬於北高雄，左營、楠梓、岡山區有不少海軍及空軍營區，將加強偵查軍紀案；還有不少山區，要防堵濫墾山林、傾倒廢棄物，強化查緝國土、森林保育案件。