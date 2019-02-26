妙齡OL詐公款 男同事願幫賠百萬條件是「嫁給我」

2019-02-26 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



28歲的陳姓女子在外欠錢，為了還債，偷用公司名義訂購加工原物料，然後直接載到資源回收場銷贓變現。老闆發現後，有意以150萬元和解，還幫她說媒，介紹願意幫忙出100萬元和解金的男同事給她認識，但為籌不出剩餘的50萬，事情還是破局；陳女最後被新北地院依詐欺、背信罪判處4月徒刑和拘役30日，均得易科罰金，而民事部分得再賠公司468萬餘元。

據了解，陳姓女子在金屬加工廠擔任採購員，工作約莫半年，月薪26000元，因為背負龐大債務，所以把歪腦筋動到公司頭上，2015年間三度以公司名義訂購黃銅原物料，然後委由不知情的司機載去回收場變賣，不法所得67萬餘元。

公司老闆收到原物料廠商請款，察覺有異，私下和解不成，最後選擇報警，嘆說「已經不是第一次了」。原來，陳女進公司只有半年，但已經請了快30天的假，各種請假理由都有，甚至還捏造妹妹罹患癌症和過世消息，連假訃聞都印了，直到老闆打電話到她家致意，謊言才被戳破。

老闆更說，陳女前後總共訂了9噸黃銅，如果做成產品販賣，價值至少500萬元。曾經有想過原諒她，開出150萬元和解金的條件後，也幫她介紹願意幫忙還錢的男朋友，但她湊不出剩餘款，只好告上法院。