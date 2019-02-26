Q版財神涉侵權 法院判賠50萬並登報

2019-02-26 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



爆出侵權爭議的五路財神圖象，右為一多亞文化事業有限公司的原著圖像，左為九陽股份有限公司的侵權圖像。圖／翻攝自智慧財產法院判決 分享 facebook 從事美術設計、文具批發的九陽股份有限公司曾推出一款「五路進財」金箔春聯和五路財神掛軸等商品，模樣十分討喜，不過爆出是仿冒另一家公司一多亞文化事業有限公司的圖像，被對方指控侵權，今天被智財法院判須賠償50萬元、侵權商品全數回收銷毀、且須在《聯合報》等四大報擇一刊登判決結果。

法院審理時，一多亞公司主張遭侵權的「蕭升」、「姚少司」、「陳九公」、「曹寶」和「趙公明」等財神圖像是2009年委請吳姓設計師設計，雙方簽有契約，內容約定圖像為公司所有，因此公司享有財神圖像的著作財產和著作人格權。

對於指控，九陽公司指主張5尊財神不論整體配色、人物位置或背景文字圖案都與一多亞公司不同，否認有重製、銷售等侵權行為，但說法未被法院採信。

法院調查，如果將雙方商品直接比對，固然可以明顯感到整體感覺差異，這是因為5尊財神所在位置重新排列組合，同時也改變了背景物品和每尊財神的細部表現。但是，如果仔細針對財神逐一比對，可發現從臉部表情、五官形式（含鬍鬚）、手持物品、身體服飾到整體神韻都高度相似。

法院認為，一般而言，對於重製的認定應採取整體比對的方式較公平客觀，但以本案而言，由於5尊財神均有鮮明的人物造型，也有個別呈現的創作圖像，所以財神圖像應有個別受保護的著作權。