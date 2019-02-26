積欠行政罰款 新北執行署同意業者拍賣會擺甜品攤抵債

2019-02-26 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



執行署新北分署聯合拍賣會，首度讓精緻甜點業者擺攤，用勞務與甜品抵債。記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook 法務部行政執行署新北分署將於3月5日舉辦聯合拍賣會，除了各式珠寶精品、豪宅等著拍賣，還首度讓知名百貨甜品專櫃進駐，現場販售靜岡抹茶卷、法式馬卡龍，是從未見過的模式，民眾將可享受邊參與拍賣邊品嘗下午茶的悠閒體驗。

各大知名百貨皆設有專櫃的精緻蛋糕業者，因違反「性別工作平等法」被開罰，業者無法立即繳清292萬元罰鍰，向執行署提出要以銷售所得抵繳罰款，新北分署提供聯合拍賣會上的機會，讓業者擺攤「賣甜點」，現場將以官網定價7折販售切片蛋糕、靜岡抹茶卷、法式馬卡龍，有望吸引民眾搶購。

執行署表示，當天中午將準時在12樓拍賣室開賣，因現場販售的甜品數量有限，建議有興趣的民眾提早到場；同時也規劃，如果民眾反應熱烈，將從4月份開始要求業者增加販售品項，讓更多民眾品嚐到優惠的精緻甜品。

除了甜點，現場還有因刑事案件遭扣押的各式名牌精品，包括名錶手環、項鍊皮包，統統都經過鑑定保證真品，但民眾如有搶拍意願，需在當天上午9點先到場領取號碼牌，才不會錯失出價機會。