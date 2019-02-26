胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



吳銘漢夫婦28年前在家中遭亂刀砍死，凶手王文孝已被槍決伏法，而同案被告莊林勳、劉秉郎和蘇建和2012年無罪確定。死者家屬要求莊林勳等11人賠償1054萬元，一審僅判王文孝的母親應賠償831萬餘元，高等法院今天駁回上訴，維持一審判決。吳銘漢的胞兄吳唐接今天表示，對於判決結果不滿意，心情也很沉重，「但也沒有辦法，我已經盡我最大的努力」。

死者吳銘漢夫婦的遺孤，吳東諺，當年才6歲失去摯愛的父母，醫生曾說他活不過6歲，而他今年34歲，因肌肉萎縮症長期臥病在床，病況一天比一天嚴重，體重僅剩不到30公斤，24小時得戴呼吸器，全身只剩手指能些微移動，平時生活均由伯父吳唐接負責。

吳唐接退休前是監所管理員，而在弟弟、弟媳過世後，一肩扛下照顧吳東諺、吳東諺姊姊的責任，28年來從不喊苦，將姊弟兩視為親生兒女看待。問及辛不辛苦，他只笑說，「伯姪關係一場，我做這些是應該的」。

如今，吳東諺的姊姊已在外工作，讓吳唐接能鬆一口氣，但他仍希望姊姊能繼續進修，「大人省一點沒關係，小孩的教育不能省」，他心中放不下的還是吳東諺。

本報2年前曾至吳東諺家訪問，當時吳東諺熱愛看小說，透過電腦認識外面的世界，對於病痛、父母過世，他淡然面對，直說「習慣成自然」，時間久了也就不去想了，只想過自己的人生。

吳唐接今天受訪表示，「案子拖得越久，社會已經慢慢淡忘」，吳東諺身體狀況一年比一年差，如今全身皮包骨，相較於2年前，吳東諺已逐漸出現吞嚥、咀嚼困難，他說，「我們最擔心的狀況還是發生了」，未來再惡化就得裝鼻胃管。他說，吳東諺如今的狀況，說難聽一點就是在「等死」。

吳唐接說，照顧吳東諺每月約要花費6萬元，包括看護、醫藥費用等，而吳東諺24小時得仰賴呼吸器提供氧氣，家中還備有發電機，隨時應變突發狀況。他說，曾經發電機無法啟動，看護急忙打電話，他從家中飛奔至吳東諺家，開啟臨時發電，暫時供應吳東諺氧氣，「要是再差15分鐘，東諺就走了」。