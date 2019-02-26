遠通討代墊手續費 法院改判高公局賠2483萬元

2019-02-26 19:40 中央社 台北26日電



遠通電收不滿用路人經超商補繳費用所產生的手續費，經立院決議須自行吸收，向高公局提告討墊付手續費2483萬餘元，一審駁回遠通之訴，二審則認為高公局應賠償，改判遠通勝訴。

判決指出，遠通電收股份有限公司主張，與交通部國道高速公路局在民國96年8月簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責高速公路電子收費系統的建置、營運、維護、操作及行銷服務，而用路人補繳費用所產生手續費用，則應由高公局負擔，或由遠通向用路人收取。

遠通電收指出，然而立法院在103年1月14日院會通過，用路人於超商通路補繳通行費所產生的手續費用，由遠通自行吸收；遠通無法預見政策或個案法令變更，因此受有付手續費的損害，依契約約定向高公局求償。

高公局則主張，依契約約定，用路人補繳通行費屬於遠通電收的工作範圍，手續費即應由遠通負擔，而且用路人裝設eTag屬於預付式付費，所以eTag用戶於各超商、通路的加值手續費，依遠通於營運計畫書所載內容，也屬遠通應負擔的收費通路成本。

一審法院採信高公局主張，駁回遠通電收之訴，遠通電收不服提起上訴，二審台灣高等法院今天認定，遠通電收自行吸收手續費成本而受到損害，高公局應賠償，因此改判遠通電收勝訴，高公局須賠新台幣2483萬餘元，全案還可上訴。