買笑氣欲用空瓶付錢遭拒 男子毆打賣家遭判重刑

2019-02-26 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹一名盧姓男子去年11月間向陳男買4瓶笑氣，要求用空瓶抵價遭拒，竟夥同友人痛毆陳男，搶走4瓶笑氣，陳男不甘遭搶報警逮人。由於盧男前科累累，5年內曾犯販毒、妨害自由等罪，雖他坦承犯行，但新竹地院法官依結夥強盜罪重判7年2個月。

判決指出，盧男於2017年11月間透過微信聯絡陳男，想跟陳男購買4瓶總價約1萬4千元的笑氣，雙方相約在一家超商交易，盧男則有2友人陪同交易。到了現場後，盧男拿空瓶要求陳男讓他用空瓶抵買笑氣的錢，遭到陳男拒絕；盧男竟與兩位友人一同圍毆陳男，搶走4瓶笑氣後，盧男與友人開車揚長離去。

陳男不甘笑氣遭搶，怒而報警，警方事後調閱監視器畫面，將盧男逮捕到案。盧男向法官坦承犯行，法官審酌盧男正值青壯年，僅因不滿陳男拒絕以空瓶折抵購買笑氣價金，即夥同兩友人毆打陳男，還強搶4瓶笑氣，造成陳男身體、財產法益受到侵害。法官認為，盧男對社會治安危害性甚大，不宜輕縱，並考量盧男5年內曾犯販毒、妨害自由等罪，因此依結夥強盜罪重判7年2個月。