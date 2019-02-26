騙扁小子黃琪涉詐怕曝光 律師用花毯遮他頭

2019-02-26 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



本名黃照岡、曾詐騙前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪被控詐騙車商招待免費駕乘400萬元的Audi 旗鑑A8車款涉及偽造文書，律師郭上維替黃聲請停止審判被駁；台北地院今天再開庭，郭上維對法院上次在裁定揭露黃琪病情不滿，嗆「請比照相關案件將當事人病情隱匿。」

郭上維出庭後說，不管法官裁定要怎麼樣做，至少法院應該做到保護當事人隱私的部分，「我認為法院這點沒有做到」，這是本案目前最重要的一點。

郭上維介意的裁定於上月18日出爐，案源是他替黃琪聲請停止審判。該裁定指出，有關黃琪的聲請停止審判理由，台大、奇美2醫院的診斷證明書，於開立的診斷書僅為「疑似」，且黃於就診時的意識均為正常，還可進行日常生活活動，加上黃未接受醫師建議進行檢查輕度知能障礙鑑別所需之篩檢，也未就疾病進行追蹤檢查，「難認已確診罹有輕度知能障礙、抗磷脂質抗體症候群、腦缺血」疾病，聲請應予駁回。

法官今天開準備程序庭，確認全案證據能力，郭上維對法官說，依照律師倫理規範，辯護人要與被告討論、解釋案情並獲得被告的同意後，才能對審判案件表示意見，因此，法官審問黃琪涉案檢警偵查所提供的證據，「我無法表示意見」。

郭上維還說，他還是想對黃琪是否適合接受法庭審判，再聲請一次身心鑑定，如果法官做出黃琪適合審理的裁定，「我就要解除委任」，力主黃琪並不適合接受審判。

至於黃琪出庭的表現，他今天穿著藍白拖，用深色的短T恤配上黑色的圍巾，另用白色繃帶將雙手綁在輪椅的2側扶手上，法官以「黃先生」稱呼黃琪時，黃似有反應，但不回答審問，發出「呃…呃…呃…」的聲音，不過，黃琪仍在庭審結束前配合在筆錄上簽字，再由律師替他蓋上花毛毯，掩面離開法院。