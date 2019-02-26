騙扁小子黃琪涉詐怕曝光 律師用花毯遮他頭
本名黃照岡、曾詐騙前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪被控詐騙車商招待免費駕乘400萬元的Audi 旗鑑A8車款涉及偽造文書，律師郭上維替黃聲請停止審判被駁；台北地院今天再開庭，郭上維對法院上次在裁定揭露黃琪病情不滿，嗆「請比照相關案件將當事人病情隱匿。」
郭上維出庭後說，不管法官裁定要怎麼樣做，至少法院應該做到保護當事人隱私的部分，「我認為法院這點沒有做到」，這是本案目前最重要的一點。
郭上維介意的裁定於上月18日出爐，案源是他替黃琪聲請停止審判。該裁定指出，有關黃琪的聲請停止審判理由，台大、奇美2醫院的診斷證明書，於開立的診斷書僅為「疑似」，且黃於就診時的意識均為正常，還可進行日常生活活動，加上黃未接受醫師建議進行檢查輕度知能障礙鑑別所需之篩檢，也未就疾病進行追蹤檢查，「難認已確診罹有輕度知能障礙、抗磷脂質抗體症候群、腦缺血」疾病，聲請應予駁回。
法官今天開準備程序庭，確認全案證據能力，郭上維對法官說，依照律師倫理規範，辯護人要與被告討論、解釋案情並獲得被告的同意後，才能對審判案件表示意見，因此，法官審問黃琪涉案檢警偵查所提供的證據，「我無法表示意見」。
郭上維還說，他還是想對黃琪是否適合接受法庭審判，再聲請一次身心鑑定，如果法官做出黃琪適合審理的裁定，「我就要解除委任」，力主黃琪並不適合接受審判。
至於黃琪出庭的表現，他今天穿著藍白拖，用深色的短T恤配上黑色的圍巾，另用白色繃帶將雙手綁在輪椅的2側扶手上，法官以「黃先生」稱呼黃琪時，黃似有反應，但不回答審問，發出「呃…呃…呃…」的聲音，不過，黃琪仍在庭審結束前配合在筆錄上簽字，再由律師替他蓋上花毛毯，掩面離開法院。
黃琪曾入獄服刑，在獄中亂搞性關係，他的犯案史包括在未成年時即以算塔羅牌可掌握國運為由騙倒陳水扁，此後冒充頂新集團魏家後代申辦無限黑卡、假冒國泰集團第三代詐住喜來登飯店、假冒銀行投資教父宋學仁的秘書詐騙期貨手續費，再因詐騙車商免費試車被訴。
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