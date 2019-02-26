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3越籍失聯男移工車陣中逃跑 鬼針草助警逮人

2019-02-26 19:37中央社 台北26日電

3名逾期居留的失聯越南籍男移工日前搭乘雇主貨車時遇警臨檢，在車陣中分頭逃逸，其中1人藏匿河堤草叢被鬼針草刺到露餡。最後3人都被緊追不捨的員警逮捕送辦。

北市警察局保安警察大隊今天召開記者會指出，保安大隊第一中隊分隊長江浩丞21日上午11時率9名員警於北市文山區木柵路一段、和興路口執行路檢勤務，察覺1輛小貨車上的3名東南亞籍乘客見警心虛慌張，便請駕駛靠邊接受盤查。

在車輛尚未停妥之際，車上3名乘客竟下車分頭狂奔，其中42歲越南籍杜姓男子跑不到10多公尺，就被員警壓制上銬帶回。

另2男子仍持續在車陣中逆向狂奔，員警憂心發生意外而不敢尾隨過近，結果2男便趁隙奔向河堤外的景美溪畔，鑽進高逾2公尺的草叢之中藏身。

39歲阮男為躲避警方追查視線，仰躺藏身於草叢中，卻因草叢內長滿俗稱「恰查某」的鬼針草，將阮男刺得渾身痛癢難耐、不由自主抖動，造成草叢不自然擺動而漏餡，被員警發現後將他上銬帶出。

29歲阮姓男子則是穿過草叢朝景美溪邊逃逸，員警四散搜尋仍難以找到，幸經在溪邊釣魚的熱心民眾指引，員警循線追緝才發現蜷縮於溪畔雜草中的阮男，現場喝斥並進行兩面包抄，阮男才乖乖就範被逮。

根據警方調查發現，這3名越籍男子都是逾期居留的失聯外籍移工，杜男甚至失聯逾期超過5年多。

小貨車駕駛黃男事後坦承，自己是這3人的雇主；3男子也供稱，他們是擔心遭遣返歸國，又自恃體力好腳程快，才會不顧一切逃跑，不料仍被訓練有素的員警逮捕。全案詢後依違反入出國及移民法、就業服務法送辦。

警察越南北市
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