28年了！吳銘漢夫婦遭殺 蘇建和等人仍免賠

2019-02-26 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



吳銘漢夫婦28年前遭亂刀砍死，凶手王文孝已被槍決伏法，而同案被告莊林勳、劉秉郎和蘇建和原也被處死刑，但2012年無罪確定。死者家屬提民事訴訟，要求莊林勳等11人賠償1054萬元，一審僅判王文孝的母親應賠償831萬餘元，其餘蘇建和等人免賠，案件上訴，歷經超過4年審理，高等法院今天駁回上訴，維持一審判決，仍可上訴。

吳銘漢夫婦1991年被發現身中數十刀慘死家中，檢警依照指紋查出上兵王文孝涉案，王被逮後供出有其他共犯。蘇建和、莊林勳、劉秉郎同年8月被捕，而隔年王文孝被判死刑定讞，槍決伏法。

蘇建和等3人1995年被判死刑定讞，但時任檢察總長三度提起非常上訴，均被最高法院駁回；直到2000年高院以發現新證據為由，裁准案件再審，並停止死刑執行，2007年旅美鑑識專家李昌鈺替本案出庭作證，2012年案件更三審判決3人無罪，依照刑事妥速審判法規定，不得再上訴，3人無罪確定。