板橋里長辦公室將法拍？行政執行署：里長承租作辦公室

2019-02-26 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



法務部行政執行署新北分署今天預告3月5日將舉辦聯合拍賣會，竟把「板橋區挹秀里辦公處」列為法拍標的，甚至還有知名業者「恬品軒」的下午茶蛋糕，乍看之下令人一頭霧水，里長怎麼了？蛋糕不會過期嗎？

原來不是這樣啦！主任行政執行官王金豐說，位於新北市板橋區文化路一段 52 巷一棟民房屋因故被法院查封，目前由當地里長不定期承租，作為里辦公處使用，一旦拍賣成交，房屋將依現況點交給買主。

在網路和許多百貨公司設櫃銷售的「恬品軒（ROOM 4 DESSERT）」公司，則因違反「性別工作平等法」，積欠292萬餘元罰款未繳，被要求自今年3月配合新北分署拍賣會，現場提供長條切片蛋糕、靜岡抹茶卷及法式馬卡龍，以官網定價的7折販售，並以銷售所得抵繳欠款。

此外，當天還將拍賣新北地檢署刑事偵查案件扣押的CARTIER、CHANEL、HERMES、LV、Dior、Gucci等名牌手錶、耳環、項鍊、皮包等精品34件，出價最高者得手，當日現金繳足拍賣價金及鑑定費用即可領取，但必須先登記領取號碼牌才可出價。

同時還有不動產拍賣會，總共48筆提供帶看服務的房屋，包括新莊區豪宅、板橋和三重地區捷運宅，底價遠低於市場行情，成交後現況點交。

拍賣會詳細內容，可參考新北地檢署及新北分署的公告。網址：

新北地檢署：http://auction.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=43358&CtUnit=17649&BaseDSD=5&mp=8002。