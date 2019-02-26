上國小廁所抽菸釀大火 他付出57萬代價

2019-02-26 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



黃姓男子涉嫌到高雄茄定區成功國小上廁所抽菸，未熄滅菸蒂就丟垃圾桶，釀火災，校方提告求償，高雄高分院判准黃共賠57萬2175元確定。圖／翻攝自GOOGLE MAP 分享 facebook 高雄黃姓男子5年前到茄萣區成功國小校園上廁所，涉一邊大號一邊抽菸，卻未熄滅就丟到垃圾桶，導致整間廁所起火，校方事後認定除1樓廁所燒毀，連帶波及2樓廁所，求償114萬多元，一審判黃須賠18萬多元，雙方都提上訴，高雄高分院審理後判應再付38萬多元確定，總計黃為這根菸蒂付出57萬2175元代價。

判決指出，黃姓男子（23歲）仍就讀大學生時，2014年11月17日晚間7點多到成功國小西側校門的男廁上廁所，一邊抽菸，沒確定菸蒂已熄滅就丟入垃圾桶，造成火勢蔓延。

校方向黃求償指出，1樓廁所完全燒毀，包括窗戶及鋁質通風口燒熔化、天花板變色剝落、磁磚剝落、蹲式馬通塑鋼材質隔間燒毀、小便斗燒到變形等，2樓也有部分燒毀，總共支出修復費用114萬4444元，不過一審僅判准18萬9065元。

上訴後，校方再主張其餘955379元也要黃姓男子賠償，黃則稱，他的過失僅在1樓廁所燒毀部分，不包括2樓，且1樓地面或隔間等難計算燒毀面積，以半數來算，加上失火前1樓廁所已整修1年多，也要折舊換算，他自認僅要負擔6萬6316元。

二審合議庭認為2樓廁所壁面燻黑，校方無法證明燒毀，認定1樓總修繕費79萬多元，另請專業單位鑑定後，不採信黃姓男子說詞，判他應共賠57萬2175元。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康