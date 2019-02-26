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包庇天九牌賭場 萬華貪警到病房收錢二審最重判13年

2019-02-26 14:40聯合報 記者林孟潔╱即時報導

台北市警萬華分局前偵查隊小隊長、前西園派出所警員江仁佐，透過白手套以每天1萬元價碼，向天九牌賭場業者收賄，一審被依貪汙罪各判15年徒刑，褫奪公權5年；高等法院今天改判嚴11年徒刑，江為13年徒刑，各褫奪公權5年，仍可上訴。

萬華分局2015年遭檢舉有警員向天九牌賭場也者索賄，檢方指揮調查局搜索，帶回嚴華郁、江仁佐，白手套莊炎生（判緩刑確定）、賭場業者林士傑等人。賭場業者為躲避查緝，透過時任市議員服務處主任莊炎生當白手套，雙方約定每天以1萬元為代價行賄嚴華郁、江仁佐，換取兩人包庇不取締賭場、通風報信等。

莊為了躲避查緝，還刻意以「吃飯」、「吃鴨肉麵」等當作暗號，約嚴華郁到萬華知名的鴨肉店，並事先將數萬元現金放在菸盒內，席間雙方出去抽菸，最後每次都由嚴拿走留在桌上的菸盒，收下不法賄款。另外，莊炎生2014年11月間，因病住院開刀，嚴華郁還親自到台大醫院病房收受賄款。

嚴、江均否認犯行，供稱是因對方向他們借款，收的錢都是欠款，他們並無收賄，但法官不採信說詞，一審依違背職務收賄罪判嚴華郁、江仁佐各15年徒刑。

高院認為，原審判決針對監聽前兩人的收賄金額、犯罪所得均是推估而得，僅有莊一人的供詞，並無其他證據可以證明，故改判嚴華郁11年徒刑、江仁佐13年徒刑。

江仁佐。本報資料照片
江仁佐。本報資料照片
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嚴華郁。本報資料照片
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賭場收賄賄款
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