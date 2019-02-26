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男要隨女回家被拒 拉扯間害她掉落梅川溝渠

2019-02-26 13:51聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

林男去年在許女上班的卡拉OK飲酒後，兩人搭計程車返回許女的住處，林堅持要隨許女下車，許女不願林男到她的家，兩人發生爭執，許女站在梅川溝渠欄杆平台，與林男拉扯下，重心不穩掉落溝渠，致顏面、頸部、牙齒斷裂等傷害，台中地院依強制罪將林男判處拘役30日、依業務過失傷害罪判林徒刑3月。

林男（40歲）辯稱，因為許女自己跑到河邊，他的認知是對方要自殺，因為許女站到梅川欄杆的平台上，後來許女一腳站在欄杆平台，一腳在欄杆上，他就拉住許女的手，後來許女就掉下去；許女否認要自殺。法官認定林男事後狡辯，予以判刑。

判決書指出，林男與許女為朋友，去年3月23日晚間，先在許女上班的卡拉OK飲酒後，兩人於次日凌晨，共同搭乘計程車返回許女位於台中市北屯區梅川東路的住處。

林男堅持要隨許女下車，許女即改稱欲返回父母位在潭子區住處，而不願下車，林男強行拉著許女的手下車，雙方在梅川溝渠旁爭執，許女隨後站立在梅川溝渠平台。

林男持續與許女拉扯，致許女因重心不穩掉落溝渠，致受有顏面撕裂傷、頸部擦挫傷、鼻撕裂傷、牙齒斷裂、兩側上肢擦挫傷。附近住戶聽到林男、許女爭吵聲報警，員警趕到時，發現許女跌落溝渠，並將許女送醫治療。

林男去年和許女拉扯，害她摔傷，台中地院依強制罪將林男判處拘役30日、依業務過失傷...
林男去年和許女拉扯，害她摔傷，台中地院依強制罪將林男判處拘役30日、依業務過失傷害罪判林徒刑3月。圖／本報資料照
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計程車牙齒傷害罪
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