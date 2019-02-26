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誰摔死了李新？ 郭新政二審逆轉免賠珠寶商6千萬元

2019-02-26 13:04聯合報 記者林孟潔╱即時報導

前台北市議員李新從前妻住處11樓墜地身亡，死因引起諸多揣測，李新前女友郭新政在臉書成立粉絲專頁「誰摔死了李新」，以類戲劇手法拍攝影片，敘述她捲入珠寶典當糾紛，更點名和前國民黨立委羅淑蕾有關。郭新政被蕓賞珠寶指控詐欺，請求賠償損失，一審判郭新政應賠償6497萬餘元，案件上訴，高等法院今天宣判，認為郭取得、處分珠寶均合法，逆轉判郭免賠6497萬餘元，仍可上訴。

珠寶糾紛起因於「沈記玉飾」公司小開沈昊諺，因缺錢而利用家族名號，向蕓賞珠寶謊稱可以代銷珠寶，拿走2億元珠寶、鑽石和柏金包，卻典當換現金，沈遭判刑5年4月定讞；捲入糾紛的郭新政被判刑4月定讞。

民事部分，蕓賞珠寶提告主張，沈昊諺2013年謊稱有客人想要購買鑽石珠寶，而沈可以協助代銷，公司才將珠寶交給沈，未料沈卻把珠寶典當、交給他人，導致珠寶流向不明。其中，沈將部分鑽石交給郭新政，郭則和當鋪負責人以不實當票詐騙公司，要求沈賠償1億4328萬餘元，另郭新政應和沈連帶賠償6497萬元。

一審判郭新政應和當鋪負責人連帶賠償6497萬餘元，沈昊諺則應負擔7229萬餘元賠償責任。案件上訴，高院認為，郭新政因為有人介紹認識沈昊諺，得知沈是珠寶小開，且將鑽石典當，她替沈支付6004萬餘元贖回鑽石，又借給沈604萬餘元，雙方簽有承諾書，契約寫明若沈在2014年5月前無法清償債務，鑽石則歸郭所有，可見郭新政取得鑽石並無不法。

判決指出，蕓賞珠寶為取回鑽石，委託羅淑蕾居中協調，但因郭新政堅持持有沈昊諺的承諾書和本票，必須拿回款項才同意歸還鑽石，蕓賞珠寶同意返還郭借給沈的6647萬元，另再給500萬元，並交付支票才拿回鑽石，郭和蕓賞珠寶簽協議書時，沈也同時在場，故郭的行為均合法有效。

另外，蕓賞珠寶交付支票和郭新政、當鋪負責人出示不實當票的行為無關，兩者欠缺因果關係，且蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧在刑事案件中也表示，珠寶價值2億元，故蕓賞珠寶以6647萬元拿回市價高達2億元的鑽石，難認有損失可言。

郭新政。本報資料照片
郭新政。本報資料照片
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