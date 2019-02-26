水上鄉公所為823水災告嘉義市政府 法院判敗訴

2019-02-26 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



去年823水災造成嘉義縣多處淹水，嘉義縣水上鄉認為下鴿溪寮地區淹水是因為嘉義市政府將紅瓦厝的水抽出到大排內導致，因此告嘉義市政府；嘉義地方法院調查，當日時雨量和計畫抽水機每小時最大抽水量，認為該地區的淹水與嘉義市政府運轉抽水站無關，且此屬國家賠償，公所此舉不合程序，今判嘉義縣水上鄉公所敗訴。

嘉義縣水上鄉公所代位求償93萬9590元，並提供當時淹水的相關照片證明該地區淹水與嘉義市紅瓦厝抽水站運轉有關；鄉長劉敬祥今表示，尚未收到判決書，收到判決書後將與律師研議是否要上訴。

判決書指出，以區域排水來講，嘉義市紅瓦厝的水流本經由鴿溪寮後一路往西匯入大排，流入河川，最後出海；823水災當日，嘉義市紅瓦厝的抽水機運作7小時最多抽取7560立方公尺水量，根本不足造成水上下鴿溪寮地區淹水，且下鴿溪寮開始淹水時，紅瓦厝的抽水機尚未運作。