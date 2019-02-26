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影／檢察官陳瑞仁：最高檢訴訟組不是特偵組

2019-02-26 11:56聯合報 記者張宏業╱即時報導

為確保終審法院法律適用一致，使裁判具有安定性與可預測性，司法院積極推動的「大法庭」今年七月即將上路，為因應常態性的言詞辯論，最高檢召集檢察界菁英組成「訴訟組」，今天上午進行掛牌，訴訟組成員、最高檢調辦事檢察官陳瑞仁表示，以往最高檢特偵組偏重辦案，但訴訟組偏學術辯論，兩者完全不同。

最高檢檢察官朱富美指出，以往最高檢去最高院蒞庭的言詞辯論有兩種，一種室死刑生死辯，另一種則為法律重要性案件，但最高檢需要去大法庭的言詞辯論，著重於判決有歧異，再來就是原則上的重要性，所謂得原則上重要性，就是最高法院能公布一些原則，讓檢辯都可以遵循，避免不確定的法律概念產生歧異。

檢察總長江惠民指出，最高檢已備好四大案聲請言詞辯論，未來書類理由都會上網公開，不只期待最高法院統一法律見解、更期待審檢辯同步接受檢驗。

最高檢訴訟組成員吳巡龍說，四大案包括非法吸金每年利息百分之六是否違反銀行法？這個在法院實務見解有不一致之處，最高檢認為已違反吸金最銀行法；還有組織犯罪的車手是否要依組織犯罪條例聲請強制工作，這部分最高院與高院也有不同見解，最高檢也已提出聲請。

另外比較受關注的就是前北市議員謝明達被控收賄案，全案爭訟18年後，最高法院逆轉改判謝無罪，但最高法院未開言詞辯論，最高檢認為判決違法，不應自為裁判，向大法庭聲請言詞辯論；另外就是法定職權說與實質影響力說，也是最高檢訴訟組關注的重點。

立法院去年底三讀通過「法院組織法」、「行政法院組織法」部分條文修正草案，未來司法院將增設最高法院大法庭、最高行政法院大法庭，統一法院各庭就相同事實的法律問題見解歧異問題，或對涉及該問題的首件判決前，可整合見解，新制更將廢除現行判例、決議制度。

大法庭並不是常設的審判庭，而是任務編組，有需要才會把大法庭請出來，依照不同類型，最高法院民事、刑事跟最高行政法院都設有大法庭，大法庭的組成來自最高法院內部成員，共有11人。

最高檢以往只有在死刑或有爭議的非常上訴案件才會蒞庭，大法庭實施後，規定應行言詞辯論，檢察官須蒞庭，檢察總長江惠民為讓訴訟程序更完備，決定成立訴訟組，成員包括最高檢主任檢察官詹麗麗、最高檢檢察官朱富美及蔡瑞宗、最高檢調辦事陳瑞仁、澎湖地檢署檢察官吳巡龍、新北地檢署借調最高檢辦事黃則儒。

最高檢今天掛牌成立訴訟組，共有六名成員，由左至右依序為詹麗麗、朱富美、蔡瑞宗、陳...
最高檢今天掛牌成立訴訟組，共有六名成員，由左至右依序為詹麗麗、朱富美、蔡瑞宗、陳瑞仁、吳巡龍、黃則儒。記者張宏業/攝影
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最高檢今天掛牌成立訴訟組，圖中為檢察總長江惠民。記者張宏業/攝影
最高檢今天掛牌成立訴訟組，圖中為檢察總長江惠民。記者張宏業/攝影
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