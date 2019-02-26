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2度踩油門拖行員警害受傷 檢斥：鄙視警察、無視法律

2019-02-26 11:18聯合報 記者曾健祐╱即時報導

許姓男子自稱有躁鬱症，去年3月、5月前後在台北市、桃園機場違規停車，卻都無視警方勸導及盤查，2度急踩油門拖行警察，造成鄭姓、龔姓員警雙雙受傷，前案經台北地院判處拘役20天、罰金2000元，後案桃園地檢署認為許對警員鄙視、視法律於無物，從重依傷害起訴，建請法院從重量刑。

檢警調查，許男（55歲）去年3月31日在台北市違停，遭取締後竟朝鄭姓員警比中指，對方喝令他熄火下車打算逮捕，許不從踩油門要離開，鄭伸手進駕駛座要控制時，卻遭整輛車帶走雙腳懸空，移動了10公尺才停下來，導致雙手挫傷。

審理時，鄭說自己有躁鬱症並提出病例證明，還請求法院給予緩刑，但台北地院考量，許行為對公務員執勤尊嚴、國家公權力行使造成相當損害，讓公務員身體安全曝於高風險危害中，認為不適合緩刑，依妨害公務判他拘役20天、罰金2000元。

未料，同年5月28日早上11點多，許在桃園國際機場第一航廈1號停車場前紅線違停，航警發現從後方鳴笛要他離開，但許置之不理，後來龔姓員警下車盤查，輕敲車窗要他出示證件，發現許躺在駕駛座上不配合。

後來許不滿被取締，起身後不顧龔員手扶在駕駛座車門上，竟急踩油門加速逃逸，導致龔被車子拖行好幾公尺，最後被離心力甩開摔到路邊，右手掌、左手肘和膝蓋都有擦傷，同仁立刻依妨害公務罪將許逮捕送辦。

檢方訊時，許坦承沒有依照指示接受盤查而逃逸，但辯稱說並非蓄意傷害警員，但警方指證歷歷，還有驗傷證明，行車記錄器也清楚拍下犯案過程。

檢方認為，許觸犯妨害公務、傷害罪嫌，應從重依傷害論處，而且許去年5月25日也才因為妨害公務案件遭台北地檢署起訴，短時間內又再犯同類型案件，顯然可見許對警員的鄙視、無視法律存在，所為已經造成警方執行勤務時的人身安全，依傷害罪嫌起訴建請法院從重量刑。

警方臨檢示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
警方臨檢示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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